Apple запланировала запустить производство собственных чипов для ИИ — СМИ

Начать их использование компания рассчитывает к 2027 году. Источник: BloombergApple совместно с Broadcom работает над созданием ИИ-чипа под кодовым названием Baltra, пишет TrendForce со ссылкой на источники. Этот шаг направлен на дальнейшее развитие сервисов Apple Intelligence.Одним из главных бенефициаров разработки Apple собственных ИИ-чипов станет Foxconn, отмечает TrendForce. Компания будет не только основным сборщиком iPhone, но и займётся поставками ИИ-серверов для Apple.Развёртывание серверов с использованием чипов Baltra запланировано на 2027 год. Разработка процессора должна завершиться «примерно через год». По данным Wccftech, Apple будет использовать в своём чипе 3-нанометровый техпроцессор N3E от TSMC.При этом Baltra собираются использовать для инференса ИИ-моделей, а не для их обучения. В ноябре 2025 года Apple договорилась с Google об использовании Gemini для Siri. Модель будет отвечать за функции, связанные с обработкой информации и «принятием решений о том, как выполнять сложные задачи». За это Apple будет платить около $1 млрд в год.#новости #apple