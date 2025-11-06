Apple будет платить Google $1 млрд в год за использование кастомной версии Gemini для обновлённой Siri — Bloomberg

Но о партнёрстве вряд ли объявят публично. Фото Bloomberg О готовящейся сделке обозревателю Bloomberg Марку Гурману рассказали осведомлённые источники. По их словам, Apple хочет использовать модель Google в качестве временного решения до тех пор, пока её собственные разработки не станут достаточно мощными.После длительного периода оценки компании завершают работу над соглашением, которое предоставит Apple доступ к кастомной модели Gemini с 1,2 трлн параметров. По условиям сделки, за доступ к технологии производитель iPhone будет платить около $1 млрд в год.Модель Google будет отвечать за функции Siri, связанные с обработкой информации и «принятием решений о том, как выполнять сложные задачи». При этом для «некоторых» действий помощник продолжит использовать собственные модели Apple.По данным Гурмана, компании вряд ли объявят о партнёрстве публично. Apple рассчитывает использовать Google как «скрытого» поставщика технологий. Модель развернут на собственных серверах Apple Private Cloud Compute, чтобы обеспечить конфиденциальность пользовательских данных.Apple рассматривала сотрудничество и с другими разработчиками ИИ, среди них источники Bloomberg называли в том числе OpenAI и Anhropic. Компания также изучала покупку Mistral AI и Perplexity, но отказалась от идеи. В результате выбор сделали в пользу партнёрства с Google.Одновременно Apple работает над собственной моделью с 1 трлн параметров, которую она планирует представить в 2026 году, отмечает Bloomberg. Руководство компании считает, что сможет достичь уровня, сопоставимого с Gemini и другими передовыми моделями.#новости #siri #gemini #google