Артур Томилко
Apple

Apple будет платить Google $1 млрд в год за использование кастомной версии Gemini для обновлённой Siri — Bloomberg

Но о партнёрстве вряд ли объявят публично.

Фото Bloomberg 
Фото Bloomberg 
  • О готовящейся сделке обозревателю Bloomberg Марку Гурману рассказали осведомлённые источники. По их словам, Apple хочет использовать модель Google в качестве временного решения до тех пор, пока её собственные разработки не станут достаточно мощными.
  • После длительного периода оценки компании завершают работу над соглашением, которое предоставит Apple доступ к кастомной модели Gemini с 1,2 трлн параметров. По условиям сделки, за доступ к технологии производитель iPhone будет платить около $1 млрд в год.
  • Модель Google будет отвечать за функции Siri, связанные с обработкой информации и «принятием решений о том, как выполнять сложные задачи». При этом для «некоторых» действий помощник продолжит использовать собственные модели Apple.
  • По данным Гурмана, компании вряд ли объявят о партнёрстве публично. Apple рассчитывает использовать Google как «скрытого» поставщика технологий. Модель развернут на собственных серверах Apple Private Cloud Compute, чтобы обеспечить конфиденциальность пользовательских данных.
  • Apple рассматривала сотрудничество и с другими разработчиками ИИ, среди них источники Bloomberg называли в том числе OpenAI и Anhropic. Компания также изучала покупку Mistral AI и Perplexity, но отказалась от идеи. В результате выбор сделали в пользу партнёрства с Google.
  • Одновременно Apple работает над собственной моделью с 1 трлн параметров, которую она планирует представить в 2026 году, отмечает Bloomberg. Руководство компании считает, что сможет достичь уровня, сопоставимого с Gemini и другими передовыми моделями.

#новости #siri #gemini #google

