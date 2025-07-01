Руководители Apple после нескольких тестов сочли ИИ от Anthropic наиболее подходящим для Siri — Bloomberg

Компания также рассматривает партнёрство c OpenAI, но продолжает работу и над собственными моделями. Фото BloombergПроект по оценке ИИ-моделей сторонних компаний запустили руководитель Siri Майк Роквелл и руководитель отдела разработки ПО Крейг Федериги, пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман. Им поручили заниматься этим после того, как от работы отстранили главу отдела ИИ Джона Джаннандреа, который отвечал за внедрение функций Apple Intelligence.В частности, в Apple тестируют работу Claude от Anthropic, ChatGPT от OpenAI на собственных чипах, которые используются в Mac. По словам источников Гурмана, после нескольких раундов испытаний технологию Anthropic сочли наиболее подходящей для нужд Siri. После этого вице-президент компании по корпоративному развитию Адриан Перика начал переговоры с разработчиком Claude.Однако стороны пока не смогли согласовать финансовые условия сделки, говорят знакомые с обсуждением собеседники. Anthropic рассчитывает на ежегодные «многомиллиардные» выплаты, которые должны регулярно увеличиваться. Выдвинутые условия вынуждают Apple рассматривать сотрудничество с OpenAI или другими разработчиками, отмечает один из источников.Одновременно Apple продолжает работу над собственными моделями и уже утвердила «многомиллиардный» бюджет на разработку ИИ в 2026 году. Однако собеседники внутри компании говорят, что сотрудники ИИ-отдела находятся в условиях «высокой неопределённости».Федериги, Роквелл и другие руководители не хотят полагаться на собственные модели, которые считают «неполноценными», и пока планируют использовать сторонние решения, поясняют источники. При этом они рассчитывают, что в будущем собственные разработки позволят Apple снизить зависимость от других разработчиков ИИ.Компания также рассматривала возможность приобретения ИИ-поисковика Perplexity и провела «краткие переговоры» со стартапом Thinking Machines Lab бывшего технического директора OpenAI Миры Мурати. Детали обсуждений и их результаты пока неизвестны.Некоторые сотрудники Apple, которые работают в командах по развитию ИИ, выразили недовольство тем, что компания рассматривает сторонние решения, «создавая впечатление, что они виноваты недостатках Apple Intelligence», пишет Гурман. Часть их них пригрозила уйти в Meta* или OpenAI, которые могут предложить «многомиллионные» компенсации наиболее востребованным специалистам.*Meta признана в России экстремистской и запрещена.#новости #anthropic #openai