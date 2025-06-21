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Таня Боброва
Apple

Акционеры Apple подали коллективный иск к компании, обвинив её в обмане относительно сроков выхода ИИ-функций

Это повлияло на продажи iPhone и цену акций, считают истцы.

  • Группа акционеров подала иск о мошенничестве с ценными бумагами 20 июня 2025 года, пишет Reuters. Они обвинили компанию в том, что она преуменьшила сроки, необходимые для внедрения ИИ-функций в помощника Siri.
  • Ответчиками по иску, поданному в суд Сан-Франциско, также выступают глава Apple Тим Кук, финансовый директор Кеван Парекх и бывший финдиректор Лука Маэстри. Apple не ответила на запрос о комментарии.
  • Истцы заявили, что Apple в 2024 году убедила их, что функции Apple Intelligence станут ключевыми в iPhone 16. Но «функционального прототипа» ИИ-функций для Siri не было. По словам истцов, «правда начала всплывать» в марте 2025 года, когда Apple отложила выход некоторых функций до 2026-го, а июньская конференция WWDC «разочаровала аналитиков».
  • Акции Apple потеряли почти четверть стоимости с максимумов декабря 2024 года, пишет Reuters. Правда, на цене бумаг больше сказались тарифные войны США, отмечает Apple Insider.
  • Весной 2025 года Bloomberg сообщило, что компания выпустит «по-настоящему модернизированную» Siri уровня ChatGPT не раньше 2027 года. Тогда к Apple подали иск за «ложную рекламу» ИИ-функций, а сама компания, по данным источников, отказалась от анонсов новых функций до их выхода.
Евгения Евсеева
Apple
The Information: несуществующие функции и плохое руководство — почему Siri от Apple отстала от других ИИ-сервисов

А компания не смогла конкурировать на ИИ-рынке.

#новости #apple

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