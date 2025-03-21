На Apple подали в американский суд за «ложную рекламу» ИИ-функций

Её обвиняют в недобросовестном маркетинге и требуют компенсации.Иск в окружной суд Сан-Хосе (Калифорния) подала юридическая компания Clarkson Law Firm, пишет Axios. В 2023 году фирма судилась с Google и OpenAI, обвиняя их в незаконном использовании персональных данных для обучения ИИ-моделей, но суд тогда отклонил её иск.В новом деле компания добивается придания иску статуса коллективного, чтобы к нему могли присоединиться другие пострадавшие, а также требует денежной компенсации для покупателей iPhone и других устройств с поддержкой Apple Intelligence.В документе утверждается, что пользователи рассчитывали, что презентованные в июне 2024 года ИИ-функции, появятся вместе с iPhone 16 в сентябре. Однако первые функции вышли лишь в октябре — и то в ограниченном виде, а некоторые пришлось временно отключить из-за ошибок.В иске отдельно упоминается реклама с актрисой Беллой Рамзи, вышедшая в сентябре 2024 года. В ней показывали возможности Apple Intelligence в Siri, «Фото» и «Почте» на iPhone 16 Pro. После критики из-за переноса запуска Siri с ИИ-функциями Apple удалила ролик с YouTube, но, как отмечается в документе, не отказалась «от других спорных рекламных заявлений» по теме.Источник фото: David Paul Morris/Bloomberg via Getty ImagesВ июне 2024 года Apple представила систему искусственного интеллекта Apple Intelligence. СМИ писали, что поддержка ИИ-функций только на более новых устройствах простимулирует прирост их продаж.Но релиз функций постоянно откладывали: то из-за регуляторов, то из-за ошибок. Первые в итоге вышли только в октябре 2024 года. Некоторые из них пришлось временно отключать из-за жалоб на неточности.В марте 2025 года Bloomberg со ссылкой на источники рассказало, что «по-настоящему модернизированную» Siri «уровня ChatGPT» выпустят не раньше 2027 года — и это в «лучшем случае». В Apple объяснили: на доработку нужно больше времени.На фоне недовольства пользователей и задержек с выпуском ИИ-функций Apple планирует заменить руководителя Siri, узнало Bloomberg. По его данным, руководителя ИИ-отдела Джона Джаннандреа сменит Майк Роквелл, вице-президент Vision Products Group — подразделения, которое выпустило гарнитуру Vision Pro.За последние годы Роквелл — один из немногих топ-менеджеров Apple, которые смогли воплотить идею нового крупного устройства в жизнь, отмечают в агентстве.#новости #apple