Apple выпустит «по-настоящему модернизированную» Siri уровня ChatGPT не раньше 2027 года — Bloomberg

На презентации в 2025-ом покажут версию, в которой не будет «никаких значительных изменений».Сотрудники подразделения Apple по разработке искусственного интеллекта считают, что новая версия Siri появится «в лучшем случае» в iOS 20 в 2027 году, пишет инсайдер компании и обозреватель Bloomberg Марк Гурман.Apple не может приступить к разработке Siri, «похожей» на ChatGPT и новую Alexa+. Сначала нужно доработать ИИ-функции, анонсированные в 2024 году, — «и это будет нелегко». Эту улучшенную версию Siri со всеми функциями Apple Intelligence планируют выпустить в мае 2025 года.В iOS 19 не будет «никаких значительных изменений» пользовательских функций Siri. Apple планирует только объединить два «мозга» ИИ-помощника, которые есть в iOS 18: один для выполнения традиционных команд вроде установки таймера, другой — для более сложных запросов. Гурман ожидает, что эту версию представят в июне 2025-го, а запустят весной 2026-го вместе с iOS 19.4.Источник: Digital TrendsВ ноябре 2024 года Bloomberg писало, что компания покажет усовершенствованного голосового помощника под кодовым названием «LLM Siri» на уровне ChatGPT и Google Gemini на презентации в 2025 году.#новости #apple #siri