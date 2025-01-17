Apple временно отключила ИИ-сводки новостей в бета-версии iOS 18.3 из-за фейковых заголовков

Инструмент отправили на доработку, пишут MacRumors и 9to5Mac.Apple Intelligence составлял краткую выжимку из содержимого push-уведомлений. Пользователь мог быстро ознакомиться с информацией, не открывая каждое сообщение по отдельности.Однако инструмент дезинформировал пользователей. Например, кто-то получил сообщение о смерти знакомых, которые были живы. Или о том, что на крыльце их частного дома толпятся несколько человек.NewMonarch / RedditПо словам одного из пользователей, иногда Apple Intelligence воспринимает всё слишком буквально. Он получил сообщение от матери, что поход в горы «чуть не убил» её. Женщина подразумевала под этим сильную усталость. ИИ преподнёс это как попытку самоубийства.AndrewSchmidtFC / XИИ также сообщил о смерти актёра и режиссёра Мела Гибсона и о том, что Apple запустила миссию на Луну.В ответ на жалобы пользователей Apple временно отключила функцию для новостных и развлекательных приложений в бета-версии iOS 18.3, iPadOS 18.3 и macOS Sequoia 15.3. Компания намерена вернуть её в будущих релизах, пишет TechCrunch.Сводки будут выделяться курсивом, чтобы их можно было отличить от других уведомлений. Apple также будет предупреждать, что сервис может содержать ошибки, а самим пользователям разрешит отключать сводки для каждого отдельного приложения прямо на экране блокировки.UnsplashApple представила Apple Intelligence в июне 2024 года. Система совместима с iOS 18.1 и более новыми версиями. Она работает на всех моделях iPhone 16, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.В декабре компания выпустила iOS 18.2 с поддержкой ChatGPT в Siri и генератором эмодзи. Обновление также вышло для планшетов и компьютеров компании.#новости #apple
У эппл саммери в принципе говно, всегда надо открывать чтобы понять содержимое.
Было у вас что-то необычное?
Почему нейронки называют ИИ?
Устоявшееся название. LLM писать неудобно, да и не каждая нейронка LLM.
Ну это искусственный интеллект без пяти минут
Apple — ведущий стратегический поставщик настроения "не, да у нас в целом не всё потеряно" для российских разработчиков LLM с 2024 года 🫡
Чет нейронки только шизовидосы делают на отлично