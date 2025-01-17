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Карина Пардаева
Техника

Apple временно отключила ИИ-сводки новостей в бета-версии iOS 18.3 из-за фейковых заголовков

Инструмент отправили на доработку, пишут MacRumors и 9to5Mac.

  • Apple Intelligence составлял краткую выжимку из содержимого push-уведомлений. Пользователь мог быстро ознакомиться с информацией, не открывая каждое сообщение по отдельности.

  • Однако инструмент дезинформировал пользователей. Например, кто-то получил сообщение о смерти знакомых, которые были живы. Или о том, что на крыльце их частного дома толпятся несколько человек.

NewMonarch / Reddit
NewMonarch / Reddit
  • По словам одного из пользователей, иногда Apple Intelligence воспринимает всё слишком буквально. Он получил сообщение от матери, что поход в горы «чуть не убил» её. Женщина подразумевала под этим сильную усталость. ИИ преподнёс это как попытку самоубийства.
AndrewSchmidtFC / X
AndrewSchmidtFC / X
  • ИИ также сообщил о смерти актёра и режиссёра Мела Гибсона и о том, что Apple запустила миссию на Луну.
jaranvil / Reddit  
MrMeaner50 / Reddit
  • В ответ на жалобы пользователей Apple временно отключила функцию для новостных и развлекательных приложений в бета-версии iOS 18.3, iPadOS 18.3 и macOS Sequoia 15.3. Компания намерена вернуть её в будущих релизах, пишет TechCrunch.
  • Сводки будут выделяться курсивом, чтобы их можно было отличить от других уведомлений. Apple также будет предупреждать, что сервис может содержать ошибки, а самим пользователям разрешит отключать сводки для каждого отдельного приложения прямо на экране блокировки.
Unsplash
Unsplash
  • Apple представила Apple Intelligence в июне 2024 года. Система совместима с iOS 18.1 и более новыми версиями. Она работает на всех моделях iPhone 16, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.
  • В декабре компания выпустила iOS 18.2 с поддержкой ChatGPT в Siri и генератором эмодзи. Обновление также вышло для планшетов и компьютеров компании.

#новости #apple

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11
11
7 комментариев
Лапти Паладина

У эппл саммери в принципе говно, всегда надо открывать чтобы понять содержимое.

3
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Карина Пардаева
Автор

Было у вас что-то необычное?

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user

Почему нейронки называют ИИ?

1
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Denis Kiselev

Устоявшееся название. LLM писать неудобно, да и не каждая нейронка LLM.

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Анна К

Ну это искусственный интеллект без пяти минут

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Драка вегетарианца с людоедом

Apple — ведущий стратегический поставщик настроения "не, да у нас в целом не всё потеряно" для российских разработчиков LLM с 2024 года 🫡

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Brno

Чет нейронки только шизовидосы делают на отлично

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