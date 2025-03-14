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Полина Лааксо
Мнения

«Ответственность за ИИ-кризис в Apple лежит на одном человеке — и это Тим Кук. Но он никуда не денется»

Медлительность с релизами обещанных ИИ-функций злит даже тех, кто обычно поддерживает Apple.

Тим Кук. Источник фото: Variety
Тим Кук. Источник фото: Variety
  • В июне 2024 года Apple представила систему искусственного интеллекта Apple Intelligence. Акции компании тогда выросли более чем на 5% и побили дневной рекорд. СМИ писали, что поддержка ИИ-функций только на более новых устройствах простимулирует прирост их продаж.
  • Но релиз функций постоянно откладывали: то из-за регуляторов, то из-за ошибок. Первые в итоге вышли только в октябре 2024 года. Некоторые из них пришлось временно отключать из-за жалоб на неточности.
  • В марте 2025 года Bloomberg со ссылкой на источники рассказало, что «по-настоящему модернизированную» Siri «уровня ChatGPT» выпустят не раньше 2027 года — и это в «лучшем случае». В Apple объяснили: на доработку нужно больше времени.
  • Те, кто следит за разработками Apple и обычно поддерживает её, задумались: неужели Apple совершила нехарактерную для себя ошибку и представила то, что не может выпустить, потому что не знает как. Ведь если да, то это тревожный звонок, пишет Business Insider.
  • 12 марта 2025 года соавтор языка разметки Markdown и блогер Джон Грубер выпустил заметку «Что-то сгнило в Купертино», в которой напомнил: Apple рекламировала «персонализированную Siri» ещё в июне, а потом на телевидении и на презентации iPhone 16. При этом демоверсии функций не показала до сих пор — «если демо вообще существует». Хотя сама продвигает их как «флагманские» для Apple Intelligence, добавляет 9to5Mac.

Фиаско не в том, что Apple запаздывает в ИИ-гонке. И не в том, что ей пришлось признаться в задержке релиза обещанных функций. Это не фиаско, а проблемы. Они неизбежны. Лидеры проявляют себя и формируют наследие именно тем, как обнаруживают, понимают и решают проблемы. Фиаско — то, что Apple презентовала неправдивую историю. Некоторые сотрудники прекрасно это осознавали, но дали ей ход <...>

За последние 30 лет компания заручилась доверием отрасли. Если показывала функцию, все рассчитывали, что она работает. Если говорила, что выпустит её в следующем году, значит, выпустит. В худшем случае — с задержкой на один-два месяца. Правду можно приукрасить, не потеряв доверие. Но сохранить его, когда откровенно врёшь, невозможно. И функции «персонализированной Siri», как оказалось, — враньё. <...> Несуществующий продукт.

Джон Грубер, техноблогер
  • К обсуждению присоединился и обозреватель Bloomberg Марк Гурман — инсайдер Apple. Он подчеркнул, что компания крайне редко увольняет старших вице-президентов, вероятно, намекая, что с топ-менеджерами, причастными к Apple Intelligence, вряд ли попрощаются.
  • К тому же непонятно, кого именно «винить». Сам проект курируют одни люди, маркетинг — другие. «Всех не поувольняешь», — пишет Гурман. По его мнению, ответственность лежит на гендиректоре.

Вся ответственность за ИИ-кризис в Apple лежит только на одном человеке — и это Тим Кук. Но он никуда не денется. Так уж устроена Apple. Если кого и увольняют, то это потому что Кук решил, на кого спихнуть ответственность.

Марк Гурман, журналист Bloomberg

#новости #apple #искусственныйинтеллект

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