«Ответственность за ИИ-кризис в Apple лежит на одном человеке — и это Тим Кук. Но он никуда не денется»

Фиаско не в том, что Apple запаздывает в ИИ-гонке. И не в том, что ей пришлось признаться в задержке релиза обещанных функций. Это не фиаско, а проблемы. Они неизбежны. Лидеры проявляют себя и формируют наследие именно тем, как обнаруживают, понимают и решают проблемы. Фиаско — то, что Apple презентовала неправдивую историю. Некоторые сотрудники прекрасно это осознавали, но дали ей ход <...>

За последние 30 лет компания заручилась доверием отрасли. Если показывала функцию, все рассчитывали, что она работает. Если говорила, что выпустит её в следующем году, значит, выпустит. В худшем случае — с задержкой на один-два месяца. Правду можно приукрасить, не потеряв доверие. Но сохранить его, когда откровенно врёшь, невозможно. И функции «персонализированной Siri», как оказалось, — враньё. <...> Несуществующий продукт.