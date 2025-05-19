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Карина Пардаева
Apple

Apple перестанет анонсировать новые функции до их выхода — Bloomberg

Это связано с задержкой выпуска более персонализированной Siri на базе ИИ.

  • Об изменениях со ссылкой на источники сообщили обозреватели Bloomberg Марк Гурман и Дрейк Беннет.
  • Предположительно это связано с проблемами при запуске «умной» персонализированной Siri, которую представили на WWDC 2024, но так и не выпустили год спустя. Также Apple в обещанный срок не выпустила CarPlay нового поколения.
  • По словам собеседников издания, компания планирует отделить бренд Apple Intelligence от Siri в своих маркетинговых материалах. Фактически это признание того, что плохая репутация голосового помощника мешает продвижению ИИ-продуктов компании, отмечается в сообщении.
  • Apple проведёт ежегодную конференцию для разработчиков WWDC с 9 по 13 июня 2025 года. Компания готовит «кардинальное» обновление дизайна интерфейсов в iOS 19, iPadOS 19 и MacOS 16.
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Медлительность с релизами обещанных ИИ-функций злит даже тех, кто обычно поддерживает Apple.

Тим Кук. Источник фото: Variety

#новости #apple

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