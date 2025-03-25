Компания готовит «кардинальное» обновление дизайна интерфейсов в iOS 19, iPadOS 19 и MacOS 16, писало Bloomberg.Apple определила даты WWDC: конференция пройдёт с 9 по 13 июня 2025 года в онлайн-формате. Разработчики могут подать заявку на участие в очных мероприятиях в Apple Park в первый день конференции.На презентации в 2024 году Apple среди прочего представила ИИ-систему Apple Intelligence, показав в том числе ещё не выпущенные функции помощника Siri, отмечает The Verge.На WWDC 2025, пишет издание, вероятно расскажут детали о iOS 19 и iPadOS 19. В марте 2025-го Bloomberg писало, что Apple готовит «кардинальное» обновление дизайна интерфейсов в iOS 19, iPadOS 19 и MacOS 16, который в «общих чертах» он будет вдохновлён visionOS.Кроме того, по данным агентства, у наушников AirPods появится функция синхронного перевода. Её должны добавить вместе с одним из обновлений ПО, намеченных на 2025 год.Время от времени компания также показывает новые устройства на WWDC. В 2025-м она уже представила обновлённые iPad Air, MacBook Air, Mac Studio и iPhone 16e. Возможно, на очереди — обновлённые Mac Pro и маячки AirTag, предполагает The Verge.DTFТехника10.06.2024ИИ от Apple, iOS 18 и «умный» калькулятор на iPad: что показали на WWDC 2024 А также другие программные новинки компании.#новости #apple #wwdc