Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
Деньги
Личный опыт
AI
Телеграм
Крипто
Право
Карьера
Инвестиции
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Apple

Apple представила Mac Studio на чипах M3 Ultra и M4 Max

По цене от $1999.

Источник: Apple
Источник: Apple
  • Mac Studio на M4 Max «до 3,5 раза быстрее», чем версия с M1 Max, утверждает Apple. CPU — с 14-16 ядрами, GPU — с 32-40 ядрами, 16-ядерный ИИ-ускоритель Neural Engine.
  • Объём памяти — от 36 ГБ до 128 ГБ оперативной и от 512 ГБ до 8 ТБ встроенной. Поддерживает до пяти мониторов.
  • Mac Studio с M3 Ultra «до 2,6 раза быстрее», чем Mac Studio с M1 Ultra. Устройство оснащено CPU — с 28-32 ядрами, GPU — с 60-80 ядрами, 32-ядерный Neural Engine.
  • Объём памяти — от 96 ГБ до 512 ГБ оперативной и от 1 ТБ до 16 ТБ встроенной. Есть поддержка до восьми мониторов Pro Display XDR с разрешением до 6K.
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Устройства оснащены двумя портами Thunderbolt 5 (у Mac Studio с M3 Ultra) или двумя USB-C (с M4 Max) и слотом для SDXC-карты спереди, а также четырьмя портами Thunderbolt 5, Ethernet-разъёмом, HDMI-входом, двумя портами USB-A и разъёмом для наушников сзади.
Источник: Apple
Источник: Apple
  • Apple открыла предзаказ, в продажу устройства поступят 12 марта 2025 года. Цена — от $1999 за Mac Studio на M4 Max (около 178 тысяч рублей по курсу ЦБ на 5 марта 2025 года) и от $3999 за Mac Studio на M3 Ultra (около 357 тысяч рублей).
Сравнение Mac mini, Mac Studio и Mac Pro. Скриншот vc.ru
Сравнение Mac mini, Mac Studio и Mac Pro. Скриншот vc.ru

#новости #apple

9
64 комментария