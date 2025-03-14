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Полина Лааксо
Apple

У наушников Apple AirPods появится функция синхронного перевода — Bloomberg

Устройство будет распознавать речь на иностранном языке и переводить её пользователю на нужный.

  • Функцию должны добавить вместе с одним из обновлений ПО, намеченных на 2025 год, говорят осведомлённые источники Bloomberg. По их данным, его выпустят вместе с iOS 19.
  • Обозреватель Марк Гурман предполагает, что iOS 19, а также iPadOS 19 и macOS 16 презентуют в июне — на ежегодной конференции WWDC. В Apple отказались от комментариев.
  • Над новой версией самих наушников компания тоже работает — в том числе над очередным поколением модели AirPods Pro, пишет Bloomberg. Среди принципиально новых разработок — AirPods со встроенными камерами, чтобы анализировать окружение с помощью технологий искусственного интеллекта.
Источник фото: The Verge
Источник фото: The Verge

#новости #airpods

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