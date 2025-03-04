Apple представила iPad Air с чипом M3 и базовый iPad с чипом A16

А также обновлённую клавиатуру Magic Keyboard с трекпадом для iPad Air. Источник здесь и далее — Apple Дизайн нового iPad Air не изменился по сравнению с предыдущей версией. Планшет получил процессор M3, а также поддержку ИИ-функций Apple Intelligence.Устройство будет доступно в двух размерах — с экраном на 11 или 13 дюймов и в четырёх цветах: синем, фиолетовом, «звёздном» и сером. Объём памяти — 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.Цена 11-дюймового iPad Air составляет от $599 (около 53,5 тысячи рублей по курсу ЦБ на 4 марта 2025 года) за модель Wi-Fi и $749 (66,5 тысячи рублей) за модель с поддержкой SIM-карты. Версия на 13 дюймов стоит от $799 (71 тысячи рублей) и $949 (84,5 тысячи рублей) соответственно. Продажи стартуют 12 марта 2025 года.Apple также обновила клавиатуру Magic Keyboard для iPad Air — на ней появился дополнительный ряд клавиш и трекпад. До этого оригинальная клавиатура с трекпадом была доступна только для iPad Pro.Клавиатура для 11-дюймового iPad Air стоит $269 (24 тысячи рублей), для 13-дюймового — $319 (28,5 тысячи рублей).Кроме того, Apple обновила обычный iPad. Он оснащён чипом A16 и 128 ГБ хранилища в базовой комплектации. Однако поддержки Apple Intelligence в нём нет, отмечает The Verge. Сама компания указывает, что ИИ-функции доступны в iPad mini с чипом A17 и моделях iPad на M1 и новее.Планшет будет доступен в синем, розовом, жёлтом и серебристом цветах по цене от $349 (около 31 тысячи рублей). Продажи стартуют 12 марта 2025 года.#новости #ipad