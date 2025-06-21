Apple обсуждала внутри компании покупку Perplexity, ИИ-поисковиком интересовалась и Meta* — СМИ

Последняя в итоге инвестировала в Scale AI и получила 49% в стартапе, писало Bloomberg.Топ-менеджеры Apple обсуждали внутри компании потенциальную покупку Perplexity, рассказали знакомые с вопросом источники Bloomberg. По их словам, обсуждения не обязательно приведут к предложению сделки.Сделка помогла бы Apple в случае потери партнёрства с Google. Последняя находится под вниманием антимонопольных органов США: в апреле 2025 года Минюст потребовал расторгнуть соглашения компании с другими фирмами, чтобы те делали Google поисковиком на смартфонах и других устройствах.В Perplexity заявили, что не знают о каких-либо обсуждениях слияний и поглощений с участием стартапа. Apple отказалась от комментариев.Покупку Perplexity рассматривала в Meta*, утверждают источники CNBC. Но стороны так и не пришли к соглашению. По данным The Verge и CNBC, компания также интересовалась покупкой Thinking Machines Lab бывшего техдиректора OpenAI Миры Мурати и Safe Superintelligence сооснователя OpenAI Ильи Суцкевера.В итоге Meta* инвестировала $14,3 млрд в ИИ-стартап Scale AI, получив 49%, писало Bloomberg. В рамках соглашения сооснователь и гендиректор Scale AI Александр Ван присоединился к команде Meta*. После новостей СМИ сообщили, что клиенты Scale AI думают о прекращении сотрудничества со стартапом.Источник: магазин расширений Chrome *Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #perplexity #apple