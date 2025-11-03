Популярное
Полина Лааксо
Apple

Обновлённая Siri будет работать на базе кастомной версии Gemini от Google — Bloomberg

О том, что Apple обсуждает такую возможность, издание со ссылкой на источники сообщало в августе 2025 года.

Источник фото: TechCrunch
  • Apple также рассматривала сотрудничество с Anthropic, которая развивает чат-бота Claude, и признала: предложенная ею модель лучше решения от Google, пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на источники.
  • Но остановиться решила на Google, посчитав партнёрство с ней более целесообразным с финансовой точки зрения — отчасти потому, что компании уже сотрудничали: Google платит Apple за возможность быть поисковиком по умолчанию в браузере Safari.
  • Обновлённую Siri планируют представить в 2026 году. По словам Гурмана, стороны вряд ли будут обсуждать партнёрство публично. Сервисы Google и ИИ-функции, доступные на Android, на iPhone и других устройствах Apple не появятся, утверждает он.

  • Apple представила ИИ-систему Apple Intelligence в июне 2024 года. Тогда же она начала рекламировать «персонализированную Siri», продвигая её функции как «флагманские» для Apple Intelligence, хотя жемоверсию не показала до сих пор.

  • По словам сотрудников компании, с которыми общалось The Information, среди причин задержек и проблем с разработкой новой Siri — «плохое руководство», слишком «расслабленная» атмосфера, отсутствие амбиций и неготовность «идти на риск».

  • В августе 2025 года Гурман рассказал со ссылкой на старшего вице-президента по разработке ПО Крейга Федериги, что релиз «поумневшей» Siri сдвинулся из-за сложностей с внедрением гибридной системы, которая понимала бы команды и старого типа, и нового.

Bloomberg сообщило о готовящемся обновлении App Intents у Apple — можно будет попросить Siri найти и отправить другу фото или прокомментировать пост в Instagram*

Планируемая дата релиза — весна 2026 года.

Источник фото: Cybernews

#новости

