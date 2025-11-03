Обновлённая Siri будет работать на базе кастомной версии Gemini от Google — Bloomberg

Apple представила ИИ-систему Apple Intelligence в июне 2024 года. Тогда же она начала рекламировать «персонализированную Siri», продвигая её функции как «флагманские» для Apple Intelligence, хотя жемоверсию не показала до сих пор.

По словам сотрудников компании, с которыми общалось The Information, среди причин задержек и проблем с разработкой новой Siri — «плохое руководство», слишком «расслабленная» атмосфера, отсутствие амбиций и неготовность «идти на риск».