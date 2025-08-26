Apple рассматривает покупку Mistral AI и Perplexity — The Information

Но компания не готова тратить на это «миллиарды». Apple провела переговоры внутри компании, но пока не выдвигала стартапам предложения, пишет Reuters со ссылкой на материал The Information. Сделает ли она это в итоге — неизвестно.Apple, Mistral AI и Perplexity не ответили на запрос издания.Среди сторонников покупки — вице-президент Apple Эдди Кью, который в прошлом предлагал компании купить Netflix и Tesla. Противник — вице-президент по разработке ПО Крейг Федериги, который считает, что Apple не нуждается в приобретении ИИ-стартапов и может создать собственные технологии.При этом Apple пока не решается на сделку: компания не хочет тратить на покупку «миллиарды долларов». Как отмечает MacRumors, она редко тратит на приобретение больше $100 млн — исключение, например, производитель наушников Beats, который обошёлся ей в $3 млрд.В июне 2024 года Mistral AI, разрабатывающий чат-бота Le Chat, привлёк $640 млн при оценке в $6 млрд. В августе 2025-го FT сообщала, что стартап обсуждает привлечение инвестиций при оценке в $10 млрд.В декабре 2024-го инвесторы оценивали разработчика ИИ-поисковика Perplexity в $9 млрд. В августе Business Insider рассказало, что он запланировал привлечь инвестиции при оценке в $20 млрд.#новости #apple #mistralai #perplexity