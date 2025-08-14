ИИ-поисковик Perplexity запланировал привлечь инвестиции при оценке в $20 млрд — BI

В конце 2024 года сервис, по данным СМИ, оценивали в $9 млрд.О том, что компания ищет финансирование, узнало Business Insider, к которому попало письмо, отправленное потенциальным инвесторам.Сумма инвестиций неизвестна, потенциальная оценка — $20 млрд. Это на $2 млрд больше, чем в июле 2025 года, когда, по данным СМИ, ИИ-поисковик привлёк $100 млн. Для сравнения: в декабре 2024-го инвесторы оценивали стартап в $9 млрд.Основанный в 2022 году Perplexity разрабатывает ИИ-бота для поиска информации с указанием ссылок на источники. У сервиса есть бесплатная и платная версия за $20 в месяц (1592 рубля по курсу ЦБ на 14 августа 2025 года). В июле 2025 года он представил ИИ-браузер Comet.#новости #perplexity