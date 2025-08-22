Apple начала обсуждать возможность использовать Gemini для обновлённой Siri — Bloomberg

Среди других кандидатов издание называло Anthropic.Источник: Brian Heater / TechCrunch По словам источников Bloomberg, производитель iPhone ведёт предварительные переговоры об использовании Gemini для обновлённого голосового помощника.Якобы «недавно» Apple предложила Google изучить возможность создания ИИ-модели, которая легла бы в основу Siri в 2025 году. Собеседники утверждают, что Google уже начала обучение модели. Обе компании отказались от комментариев.По данным агентства, Apple одновеременно работает над двумя версиями Siri: под кодовым названием Linwood на базе собственных моделей и Glenwood — на базе сторонних.В качестве партнёра до этого Apple рассматривала Anthropic, сообщало Bloomberg. Но финансовые условия, выдвинутые разработчиком Claude, заставили её искать другие варианты. По данным издания, компания пока не определилась с финальным решением.Как указывает агентство, компания ведёт эти переговоры отдельно от сделок по интеграции чат-ботов в систему искусственного интеллекта Apple Intelligence. В 2024 году Apple добавила поддержку ChatGPT от OpenAI в приложениях. Она также обсуждала добавление ИИ-функций Gemini на iPhone.Евгения ЕвсееваApple11 апрThe Information: несуществующие функции и плохое руководство — почему Siri от Apple отстала от других ИИ-сервисов А компания не смогла конкурировать на ИИ-рынке.#новости #apple