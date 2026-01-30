Apple пересмотрела расчёты выплат разработчикам приложений для App Store в России и ещё восьми странах из-за налоговых изменений

Решение также касается Казахстана, Литвы, Финляндии, Турции, Бутана, Ганы, Маврикия и Зимбабве.Источник фото: TechCrunchРечь о выручке, которую разработчики получают от внутренних покупок и продажи приложений. Изменения вступили в силу 29 января 2026 года. Другие детали Apple в релизе не привела.В России поправки связаны с ростом налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22% с 2026 года. В Казахстане — с тем, что НДС подняли с 12 до 16%.В случае с Турцией Apple сослалась на снижение ставки налога на цифровые продажи с 7,5 до 5%. В Финляндии же уменьшили НДС при продаже печатных и цифровых газет и журналов и книг, в том числе в аудиоформате — с 14 до 13,5%.#новости