Apple запланировала перенести часть производства Mac Mini из Азии в США

Apple в конце 2026 года начнёт собирать настольные компьютеры Mac Mini на заводе Foxconn в Хьюстоне, сообщила WSJ компания. На предприятии уже выпускают серверы для ИИ-инфраструктуры компании, а для производства потребительских устройств переоборудуют пустующий склад площадью около 20,5 тысячи м².

Завод в Хьюстоне возьмёт на себя только часть производства Mac Mini, объёмы которого должны покрыть спрос на американском рынке. Устройства также продолжат выпускать на предприятиях в Азии.

На Mac Mini приходится около 5% продаж компьютеров Mac и меньше 1% всех продаж Apple, указывает издание. Устройство популярно у разработчиков и пользователей, которые запускают на нём ИИ-агентов.

Планы компании по запуску производства в Хьюстоне — часть программы инвестиций в американскую экономику, которую компания пообещала реализовать после того, как в начале 2025 года президент США Дональд Трамп пригрозил обложить пошлинами импорт из Китая. Она предполагает выделение до $600 млрд в развитие производства и создание 20 тысяч рабочих мест.