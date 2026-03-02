Популярное
Евгения Евсеева
Apple

Apple представила iPad Air с процессором M4 по цене от $599

Предзаказ на устройство уже начался, в продажу оно попадёт с 11 марта 2026 года.

Источник здесь и далее — Apple
  • Планшет доступен в двух размерах — с диагональю на 11 и 13 дюймов. Цвета — синий, фиолетовый, «звёздный» и серый. Устройство практически не отличается от предыдущей версии с процессором М3, отмечает The Verge.
  • Оперативная память — 12 ГБ. Объём хранилища — 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.
  • Дисплей — Liquid Retina с поддержкой функции адаптации цвета и насыщенности True Tone. Широкоугольная и фронтальная камера — обе на 12 Мп.
  • Пропускная способность памяти — до 120 ГБ/с.
  • 11-дюймовые планшеты стоят от $599 (46,2 тысячи рублей по курсу ЦБ на 2 марта 2026 года). 13-дюймовые — от $799 (61,7 тысячи рублей).
Apple представила iPad Air с процессором M4 по цене от $599

#новости #ipad

11
3
29 комментариев