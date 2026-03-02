Apple представила iPad Air с процессором M4 по цене от $599

Предзаказ на устройство уже начался, в продажу оно попадёт с 11 марта 2026 года.Источник здесь и далее — AppleПланшет доступен в двух размерах — с диагональю на 11 и 13 дюймов. Цвета — синий, фиолетовый, «звёздный» и серый. Устройство практически не отличается от предыдущей версии с процессором М3, отмечает The Verge.Оперативная память — 12 ГБ. Объём хранилища — 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.Дисплей — Liquid Retina с поддержкой функции адаптации цвета и насыщенности True Tone. Широкоугольная и фронтальная камера — обе на 12 Мп.Пропускная способность памяти — до 120 ГБ/с. 11-дюймовые планшеты стоят от $599 (46,2 тысячи рублей по курсу ЦБ на 2 марта 2026 года). 13-дюймовые — от $799 (61,7 тысячи рублей).#новости #ipad