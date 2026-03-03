Apple представила MacBook Air с чипом M5 и MacBook Pro на M5 Pro и M5 Max

MacBook Air стоит от $1099, MacBook Pro на M5 Pro — от $2199, на M5 Max — от $3599.Источник здесь и далее: AppleMacBook AirПо словам компании, MacBook Air на M5 обеспечивает до четырёх раз более высокую производительность для ИИ-задач, чем MacBook Air на M4.Ноутбук получил 512 ГБ хранилища в «базовой» версии — это вдвое больше, чем у предыдущего поколения. Другие варианты SSD — 1 ТБ, 2 ТБ или 4 ТБ. Объём оперативной памяти — 16 ГБ, 24 ГБ или 32 ГБ.Дисплей — 13,6-дюймовый или 15,3-дюймовый Liquid Retina с яркостью 500 нит и поддержкой 1 млрд цветов. Заявленное время автономной работы — до 18 часов.Есть 12-мегапиксельная камера с поддержкой функции Center Stage для удержания пользователя в центре кадра и Desk View для показа происходящего на столе одновременно с пользователем. В устройство установили три микрофона и динамики с поддержкой Spatial Audio и Dolby Atmos.MacBook Air оснащён двумя портами Thunderbolt 4 с поддержкой подключения до двух внешних дисплеев, разъёмом для наушников 3,5 мм, портом для зарядки MagSafe. Есть чип беспроводной связи Apple N1 для Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.Доступные цвета — голубой, серебристый, «полночь» и «звёздный свет». Apple откроет предзаказ с 4 марта 2026 года, в продаже — с 11 марта. Цены: 13-дюймовый MacBook Air на M5 — от $1099 (около 84,8 тысячи рублей по курсу ЦБ на 3 марта 2026 года), 15-дюймовый — от $1299 (100,2 тысячи рублей).Рекламный ролик MacBook Air на M5MacBook ProM5 Pro и M5 Max созданы на базе архитектуры Fusion Architecture, которая объединяет два кристалла в один чип. У M5 Pro до 18 ядер CPU (из них шесть суперядер и 12 производительных) и до 20 ядер GPU, нейроускоритель и нейродвижок на 16 ядер. У M5 Max — 18 CPU и до 40 ядер GPU.Объём памяти — 24 ГБ, 48 ГБ или 64 ГБ оперативной и 1 ТБ, 2 ТБ или 4 ТБ SSD для ноутбуков на M5 Pro и 36 ГБ, 48 ГБ, 64 ГБ или 128 ГБ оперативной и 2 ТБ, 4 ТБ или 8 ТБ SSD для M5 Max.Диагональ экрана MacBook Pro — 14,2 дюйма или 16,2 дюйма Liquid Retina XDR с пиковой яркостью HDR 1600 нит. Благодаря чипу Apple N1 есть поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.MacBook Pro оснастили 12-мегапиксельной камерой с Center Stage и Desk View, тремя микрофонами «студийного качества» и аудиосистемой с шестью динамиками. Есть поддержка Spatial Audio и Dolby Atmos. У ноутбука три порта Thunderbolt 5, порт HDMI и MagSafe 3, слот для карт SDXC и разъём для наушников.Цвета — чёрный и серебристый. Компания откроет предзаказ 4 марта 2026 года, в продаже — с 11 марта. Цены: 14-дюймовый MacBook Pro на M5 Pro — от $2199 (169,7 тысячи рублей по курсу ЦБ на 3 марта 2026 года), 16-дюймовый MacBook Pro на M5 Pro — от $2699 (208,3 тысячи рублей), MacBook Pro на M5 Max — от $3599 и от $3899 соответственно (277,7 тысячи и 300,8 тысячи рублей).Реклама MacBook Pro на M5 Pro и M5 MaxПолина ЛааксоApple1чApple представила два 27-дюймовых монитора с разрешением 5К — обновлённый Studio Display и новый Studio Display XDR Первый стоит от $1599. Второй — от $3299.#новости #apple #macbook