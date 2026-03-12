Apple выпустит складной iPhone c Touch ID вместо Face ID — Bloomberg

Это будет первый с 2022 года смартфон с такой системой разблокировки. iPad mini — примерно такого размера, словам источников, будет складной iPhone в разложенном состоянии. Источник: BloombergСкладной iPhone будет работать на iOS и поддерживать некоторые функции как на iPadOS — например, размещение нескольких открытых приложений рядом друг с другом, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.У устройства будет два экрана — небольшой внешний и складной внутренний. У последнего будет широкий формат — это станет отходом от более узких складных смартфонов, представленных сейчас на рынке, отмечает издание. Точные характеристики неизвестны.Компания выбрала новую технологию изготовления дисплеев — это должно убрать «складку» на внутреннем экране и повысить количество открытий, которые он сможет «пережить».На внешнем дисплее появится круглый вырез под фронтальную камеру — для этого Apple избавится от своего традиционного «таблеточного» выреза. При этом он будет поддерживать Dynamic Island для просмотра уведомлений и информации из приложений. Для разблокировки будет использоваться Touch ID, от которого компания отказалась в 2022 году. В отличие от более старых iPhone, активировать его можно будет боковой кнопкой.#новости #iphone