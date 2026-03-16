Apple выпустила полноразмерные наушники AirPods Max 2 с чипом H2, как в AirPods Pro 2 и AirPods 4

По цене от $549 — это 44 тысячи рублей по курсу ЦБ на 16 марта 2026 года.Источник здесь и ниже: AppleAirPods Max 2 поступят в продажу в начале апреля 2026 года. С 25 марта можно будет оформить предзаказ. Вместе с наушниками поставляют кабель USB-C и чехол.Цвета — чёрный, золотистый, блёкло-лавандовый, серо-голубой и медно-персиковый.По словам производителя, шумоподавление улучшили в 1,5 раза. Теперь система эффективнее справляется с шумами, например, в самолётах и электричках.Задержку звука при беспроводном использовании снизили. А при подключении по кабелю AirPods Max 2 поддерживают 24-битный звук с частотой 48 кГц.С чипом H2 добавили и возможности, которые уже были в разных моделях вставных AirPods. Функции «Адаптивное аудио», а также «Распознавание разговора» позволяют устройству автоматически настраивать громкость воспроизведения и слышимость шумов в зависимости от окружающей среды.Также есть режим «Изоляция голоса», при котором голос слышен чётче, и «Живой перевод». Но для последнего нужны iPhone 15 Pro или новее, iOS 26, приложение «Переводчик» и последняя версия прошивки наушников (в России ИИ-перевод пока не работает).Для взаимодействия с Siri можно двигать головой. Например, кивнуть для ответа на вызов или отрицательно покачать, чтобы закрыть уведомление.#новости