Евгения Евсеева
Apple

The Information: у Apple есть «полный доступ» к Gemini — компания может обучать на ней собственные модели

Достаточно компактные, чтобы запускать их на смартфоне.

  • Партнёрство между Google и Apple — «более тесное, чем считалось ранее», пишет 9To5Mac, пересказавший материал The Information.
  • По данным издания, Apple получила полный доступ к Gemini внутри собственных дата-центров и использует её для дистилляции — это метод, когда одну большую модель используют для обучения другой, более компактной.
  • Apple таким образом сможет создавать специализированные модели, часть которых будет достаточно маленькими, чтобы работать прямо на iPhone.
  • «Полный доступ» позволяет моделям Apple имитировать в том числе «внутренние вычисления Gemini», а не просто копировать выдаваемые ею ответы, отмечает The Information. Такой подход рассчитан на создание небольших моделей, которые соответствуют производительности своих «учителей», но требуют меньше вычислительной мощности для работы.
  • Впрочем, дистилляция всё равно остаётся непростой задачей — цели Apple для Siri не всегда совпадают со специализациями Gemini. Поэтому компания продолжает работать и над собственными моделями.
  • 12 января 2026 года Apple подтвердила, что будет использовать Gemini в версии Siri следующего поколения. Тогда же гендиректор Тим Кук заявил, что компания продолжит использовать собственную виртуальную машину Apple Private Cloud Compute, «сохраняя ведущие в отрасли стандарты конфиденциальности».
Данила Бычков
Apple
Apple снова отложит запуск обновлённой Siri из-за проблем на этапе тестирования — Bloomberg

Некоторые функции «не всегда работают стабильно».

  • Apple опять перенесёт выпуск обновлённой версии Siri на базе Gemini, пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на источники. Часть функций отложат до мая 2026 года, другие — до сентября 2026-го.

