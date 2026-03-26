The Information: у Apple есть «полный доступ» к Gemini — компания может обучать на ней собственные модели

Достаточно компактные, чтобы запускать их на смартфоне. Партнёрство между Google и Apple — «более тесное, чем считалось ранее», пишет 9To5Mac, пересказавший материал The Information.По данным издания, Apple получила полный доступ к Gemini внутри собственных дата-центров и использует её для дистилляции — это метод, когда одну большую модель используют для обучения другой, более компактной.Apple таким образом сможет создавать специализированные модели, часть которых будет достаточно маленькими, чтобы работать прямо на iPhone.«Полный доступ» позволяет моделям Apple имитировать в том числе «внутренние вычисления Gemini», а не просто копировать выдаваемые ею ответы, отмечает The Information. Такой подход рассчитан на создание небольших моделей, которые соответствуют производительности своих «учителей», но требуют меньше вычислительной мощности для работы.Впрочем, дистилляция всё равно остаётся непростой задачей — цели Apple для Siri не всегда совпадают со специализациями Gemini. Поэтому компания продолжает работать и над собственными моделями.12 января 2026 года Apple подтвердила, что будет использовать Gemini в версии Siri следующего поколения. Тогда же гендиректор Тим Кук заявил, что компания продолжит использовать собственную виртуальную машину Apple Private Cloud Compute, «сохраняя ведущие в отрасли стандарты конфиденциальности».Данила БычковApple12 феврApple снова отложит запуск обновлённой Siri из-за проблем на этапе тестирования — Bloomberg Некоторые функции «не всегда работают стабильно». Apple опять перенесёт выпуск обновлённой версии Siri на базе Gemini, пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на источники. Часть функций отложат до мая 2026 года, другие — до сентября 2026-го.#новости