Ася Карпова
AI

Apple подтвердила, что обновлённая Siri будет работать на базе Gemini от Google

Издание Bloomberg писало об этом осенью 2025 года.

Источник: Wachiwit
Источник: Wachiwit
  • Apple рассказала CNBC, что будет использовать Gemini в версии Siri следующего поколения. В ноябре 2025 года Bloomberg со ссылкой на источники писало, что компания готова заключить с Google такую сделку на $1 млрд в год.
  • «После тщательной оценки мы пришли к выводу, что технологии Google станут наиболее подходящей базой для Apple Foundation Models», — говорится в заявлении. До этого, по данным Bloomberg, Apple изучала возможности подключить к Siri модели от OpenAI или Anhropic, а также рассматривала покупку Mistral AI и Perplexity.
  • В декабре 2025 года Apple объявила об отставке главы по развитию ИИ Джона Джаннандреа. На роль нового руководителя направления пришёл Амар Субраманья — бывший топ-менеджер Microsoft, который до 2018 года руководил разработкой Gemini в Google.
  • В марте 2025 года Bloomberg узнало, что Apple переносит запуск «модернизированной» Siri на 2027 год — из-за «плохого руководства» и «расслабленной» атмосферы, как сообщало The Information со ссылкой на сотрудников. В ноябре обозреватель Bloomberg Марк Гурман рассказал, что релиз на базе Gemini теперь планируют весной 2026-го.

#новости

5
2
1
