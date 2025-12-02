Apple объявила об отставке главы по ИИ и наняла бывшего топ-менеджера Microsoft, который до этого руководил разработкой ИИ-помощника Gemini в Google

Он получит должность вице-президента по ИИ и будет подчиняться старшему вице-президенту по разработке ПО Крейгу Федериги.Джаннандреа. Источник фото: FTО том, что старший вице-президент по ИИ-стратегии и машинному обучению Джон Джаннандреа уйдёт из компании весной 2026-го, сообщила сама Apple. До этого времени он останется в качестве советника.Амар Субраманья будет курировать «критически важные» для компании направления, включая фреймворк Apple Foundation Models, а также исследования в области машинного обучения, безопасности и оценки ИИ-моделей.Это не прямая замена, передаёт Bloomberg. Джаннандреа отвечал перед гендиректором корпорации Тимом Куком. Теперь команду реорганизуют.Субраманья. Источник фото: MintДжаннандреа пришёл в Apple из Google в 2018 году. Он «сыграл одну из ключевых ролей» в разработке ИИ-стратегии и сумел собрать «высококлассную» команду специалистов, отметила Apple.По словам Bloomberg, впрочем, при нём корпорация отстала от конкурентов, выпустив ИИ-функции Apple Intelligence лишь через два года после выхода ChatGPT. Релиз не раз откладывали то из-за регуляторов, то из-за ошибок.В марте 2025 года Bloomberg узнало, что компания выпустит «по-настоящему модернизированную» Siri, которую продвигала как флагманскую для Apple Intelligence, не раньше 2027 года. По словам сотрудников, с которыми пообщалось The Information, среди причин задержек — «плохое руководство», слишком «расслабленная» атмосфера, отсутствие амбиций и готовности «идти на риск».Уже в августе обозреватель Bloomberg Марк Гурман рассказал со ссылкой на Федериги, что релиз «поумневшей» Siri сдвинулся из-за проблем с внедрением гибридной системы, которая понимала бы команды и старого типа, и нового. Запуск теперь планируют на 2026 год.Полина ЛааксоМнения14 мар«Ответственность за ИИ-кризис в Apple лежит на одном человеке — и это Тим Кук. Но он никуда не денется» Медлительность с релизами обещанных ИИ-функций злит даже тех, кто обычно поддерживает Apple. #новости