Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Право
Путешествия
Карьера
Крипто
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Apple

Apple объявила об отставке главы по ИИ и наняла бывшего топ-менеджера Microsoft, который до этого руководил разработкой ИИ-помощника Gemini в Google

Он получит должность вице-президента по ИИ и будет подчиняться старшему вице-президенту по разработке ПО Крейгу Федериги.

Джаннандреа. Источник фото: FT
Джаннандреа. Источник фото: FT
  • О том, что старший вице-президент по ИИ-стратегии и машинному обучению Джон Джаннандреа уйдёт из компании весной 2026-го, сообщила сама Apple. До этого времени он останется в качестве советника.
  • Амар Субраманья будет курировать «критически важные» для компании направления, включая фреймворк Apple Foundation Models, а также исследования в области машинного обучения, безопасности и оценки ИИ-моделей.
  • Это не прямая замена, передаёт Bloomberg. Джаннандреа отвечал перед гендиректором корпорации Тимом Куком. Теперь команду реорганизуют.
Субраманья. Источник фото: Mint
Субраманья. Источник фото: Mint
  • Джаннандреа пришёл в Apple из Google в 2018 году. Он «сыграл одну из ключевых ролей» в разработке ИИ-стратегии и сумел собрать «высококлассную» команду специалистов, отметила Apple.
  • По словам Bloomberg, впрочем, при нём корпорация отстала от конкурентов, выпустив ИИ-функции Apple Intelligence лишь через два года после выхода ChatGPT. Релиз не раз откладывали то из-за регуляторов, то из-за ошибок.
  • В марте 2025 года Bloomberg узнало, что компания выпустит «по-настоящему модернизированную» Siri, которую продвигала как флагманскую для Apple Intelligence, не раньше 2027 года. По словам сотрудников, с которыми пообщалось The Information, среди причин задержек — «плохое руководство», слишком «расслабленная» атмосфера, отсутствие амбиций и готовности «идти на риск».
  • Уже в августе обозреватель Bloomberg Марк Гурман рассказал со ссылкой на Федериги, что релиз «поумневшей» Siri сдвинулся из-за проблем с внедрением гибридной системы, которая понимала бы команды и старого типа, и нового. Запуск теперь планируют на 2026 год.
Полина Лааксо
Мнения
«Ответственность за ИИ-кризис в Apple лежит на одном человеке — и это Тим Кук. Но он никуда не денется»

Медлительность с релизами обещанных ИИ-функций злит даже тех, кто обычно поддерживает Apple.

Тим Кук. Источник фото: Variety

#новости

1
18 комментариев