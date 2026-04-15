Google выпустила нативное приложение Gemini для macOS

Оно поддерживает шорткаты и может «видеть» экран.Источник: Google О выпуске нативного приложения Google рассказала в своём блоге. Оно доступно бесплатно всем пользователям Gemini и поддерживает macOS 15 и более поздние версии.Приложение поддерживает шорткат Option + Space для запуска «мини-чата» и Option + Shift + Space для полноценного чата. Комбинации клавиш можно поменять в настройках.Также есть доступ к экрану: пользователь может поделиться его содержимым с Gemini. Например, при просмотре диаграммы спросить помощника о главных выводах из неё.Приложение также поддерживает генерацию изображений с помощью Nano Banana, создание видео с Veo и другие привычные инструменты. Количество функций будут увеличивать, рассказал в X глава Google Сундар Пичаи.В январе 2026 года Apple подтвердила, что на базе Gemini будет работать и обновлённая Siri. По словам 9To5Mac, обновление выпустят в iOS 27 и macOS 27.#новости #gemini #google