Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Зарубежные сервисы
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Крипто
Инвестиции
Карьера
Путешествия
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Apple

Google выпустила нативное приложение Gemini для macOS

Оно поддерживает шорткаты и может «видеть» экран.

Источник: Google
Источник: Google
  • О выпуске нативного приложения Google рассказала в своём блоге. Оно доступно бесплатно всем пользователям Gemini и поддерживает macOS 15 и более поздние версии.
  • Приложение поддерживает шорткат Option + Space для запуска «мини-чата» и Option + Shift + Space для полноценного чата. Комбинации клавиш можно поменять в настройках.
  • Также есть доступ к экрану: пользователь может поделиться его содержимым с Gemini. Например, при просмотре диаграммы спросить помощника о главных выводах из неё.
  • Приложение также поддерживает генерацию изображений с помощью Nano Banana, создание видео с Veo и другие привычные инструменты. Количество функций будут увеличивать, рассказал в X глава Google Сундар Пичаи.
  • В январе 2026 года Apple подтвердила, что на базе Gemini будет работать и обновлённая Siri. По словам 9To5Mac, обновление выпустят в iOS 27 и macOS 27.

#новости #gemini #google

18
5
1
1
32 комментария