Ему придётся действовать быстрее, чем Тим Кук, а также рисковать, чтобы укрепить лидерство в сфере электроники и ускорить развитие ИИ.Джон Тернус. Фото Bloomberg20 апреля 2026 года Apple сообщила, что Тим Кук, который возглавлял компанию в течение 15 лет, покинет должность гендиректора и войдёт в совет директоров. С 1 сентября главой станет 50-летний Джон Тернус, который сейчас занимает пост старшего вице-президента по аппаратной разработке.Кто такой Джон ТернусОн пришёл в компанию в 2001 году в отдел продуктового дизайна, до этого поработав инженером-механиком в Virtual Research Systems. В 2013-м стал вице-президентом аппаратной разработки, а в 2021-м — старшим вице-президентом.Тернус зарекомендовал себя как эффективный руководитель, пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман. Результатом его работы стал стабильный ежегодный выпуск обновлённых iPhone, iPad, Mac и Apple Watch.Он среди прочего руководил переходом Mac на собственные процессоры М-серии, отмечает аналитик Мин-Чи Куо. По его словам, полная смена аппаратного и программного обеспечения потребовала «очень высокого уровня исполнения и координации».Тернус также был сторонником запуска «бюджетного» ноутбука MacBook Neo, который получил восторженные отзывы и стал хитом продаж.Кук охарактеризовал его как «визионера с мышлением инженера, душой новатора и сердцем лидера, которому важны добросовестность и честь». В компании также отметили, что он обеспечит преемственность и поможет сохранить наследие предшественника.Источник WSJ в Apple описывают Тернуса как спокойного, но решительного и эффективного руководителя, у которого «почти нет» врагов в компании. Сотрудники отмечают его стиль управления: короткие предметные совещания, опора на экспертизу рядовых инженеров вместо руководителей среднего звена и умение сохранять лояльность команды.Что ждёт Apple при ТернусеГурман считает, что для достижения успеха Тернусу потребуется сохранить то, что работает — «оперативную дисциплину и спокойное руководство», но при этом отказаться от принятия решений на основе консенсуса, характерного для руководства Кука.Новому главе Apple придётся сопротивляться «искушению постепенных изменений», которое преследует компанию в последние годы. Он должен будет действовать быстрее и рисковать, чтобы выходить на новые рынки и укреплять позиции в сфере ИИ.Apple нужен лидер, «который сможет определить, что будет дальше», пишет Гурман. Давние коллеги описывают Тернуса как человека, готового принимать чёткие решения, и ждут от него стиля руководства, характерного для эпохи Стива Джобса.По мнению Мин-Чи Куо, Тим Кук построил эффективную операционную модель и надёжные цепочки поставок. При Тернусе следующим шагом, вероятно, станет «более глубокое техническое взаимодействие с поставщиками для подготовки к следующему поколению продуктовых инноваций».При этом Кук остаётся одним из немногих ИТ-лидеров, которые поддерживают рабочие отношения одновременно с правительствами США и Китая. Поэтому в обозримом будущем Apple, скорее всего, будет нуждаться в нём на «геополитическом фронте».