ФАС обязала Apple «устранить дискриминационные условия» для российских поисковиков и исполнить требования о предустановке отечественного ПО

В июне 2026 года на компанию пожаловалось Минцифры.Источник: Bloomberg Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение Apple. Срок его исполнения — до 15 июля 2026 года. Если компания ничего не изменит, регулятор заведёт дело. По его итогам Apple может грозить штраф до 4 млрд рублей.В качестве основания для выдачи предупреждения ФАС указала, что на iOS-устройствах по умолчанию установлен иностранный поисковик, а для использования российских поисковых систем нужно вручную менять настройки.Это создаёт «дискриминационные условия для отечественных разработчиков и приводит к ущемлению прав и интересов» потребителей, считает ведомство.Кроме того, компания не исполняет требования законодательства о предустановке российского ПО на iPhone и iPad — в частности, «национального мессенджера» и «отечественного магазина приложений».В конце июня 2026 года в ФАС обратилось Минцифры — из-за удаления приложений VK из App Store и невыполнения Apple закона о предустановке RuStore на смартфоны и планшеты и закона об отечественном поисковике.#новости #apple #фас