Apple объяснила удаление приложений VK из App Store «соблюдением санкций»

Они пропали из магазина приложений 25 июня 2026 года. Источник: РБКВ комментарии для BBC компания объяснила, что «соблюдает законы юрисдикций, в которых работает», и удалила приложения из App Store «в соответствии с правилами соблюдения санкций». Каких именно — не уточнила.В VK говорили, что не находятся под санкциями и не фигурируют в санкционных списках. При этом 57,3% голосующих акций (и 4,8% обыкновенных) компании принадлежит АО «МФ Технологии» — по 45% этой структуры владеют «Согаз» и «Газпром-медиа», ещё 10% у «Ростеха».«Согаз» находится под санкциями США с июня 2024 года. «Газпромбанк», которому принадлежит «Газпром-медиа», — с ноября. «Ростех» — с лета 2022-го. Также санкции США и ЕС с 2022 года ввели против гендиректора VK Владимира Кириенко.#новости #vk