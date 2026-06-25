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Евгения Евсеева
Сервисы

Из App Store исчезли все приложения VK — «VK Музыка», «VK Мессенджер», «VK Видео», «VK Знакомства», «VK Звонки», «Одноклассники», Mail, «Дзен» и «Вконтакте»

А также «Юла» и «Маруся».

Источник: «ВКонтакте»
Источник: «ВКонтакте»

Дополнено в 12:13 мск. Приложение «Вконтакте» пропало из App Store. Из магазина также удалили сервисы «Юла» и «Маруся».

  • Как пишет «Код Дурова», ограничение не территориальное — скачать приложения не получится даже при смене региона. Среди удалённых сервисов — «VK Музыка», «VK Мессенджер», «VK Видео», «VK Знакомства», «VK Звонки», «Одноклассники», Mail и «Дзен».
  • В компании подтвердили vc.ru, что Apple «без предупреждений и в одностороннем порядке» удалила её приложения из App Store. Они недоступны для скачивания и обновления, но продолжат работать на устройствах.
  • Причины неизвестны. VK не находится под санкциями и не фигурирует в санкционных списках. Компания назвала действия Apple «ничем не мотивированными и неприемлемыми».
  • 3 июня 2025 года из App Store пропал мессенджер Max, который развивает «дочка» VK. 5 июня BBC написало, что Apple объяснила удаление Max из App Store «соблюдением санкций». Каких именно — не уточнила.

#новости #vk

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