Из App Store исчезли все приложения VK — «VK Музыка», «VK Мессенджер», «VK Видео», «VK Знакомства», «VK Звонки», «Одноклассники», Mail, «Дзен» и «Вконтакте»

А также «Юла» и «Маруся».Источник: «ВКонтакте»Дополнено в 12:13 мск. Приложение «Вконтакте» пропало из App Store. Из магазина также удалили сервисы «Юла» и «Маруся».Как пишет «Код Дурова», ограничение не территориальное — скачать приложения не получится даже при смене региона. Среди удалённых сервисов — «VK Музыка», «VK Мессенджер», «VK Видео», «VK Знакомства», «VK Звонки», «Одноклассники», Mail и «Дзен».В компании подтвердили vc.ru, что Apple «без предупреждений и в одностороннем порядке» удалила её приложения из App Store. Они недоступны для скачивания и обновления, но продолжат работать на устройствах.Причины неизвестны. VK не находится под санкциями и не фигурирует в санкционных списках. Компания назвала действия Apple «ничем не мотивированными и неприемлемыми».3 июня 2025 года из App Store пропал мессенджер Max, который развивает «дочка» VK. 5 июня BBC написало, что Apple объяснила удаление Max из App Store «соблюдением санкций». Каких именно — не уточнила.#новости #vk