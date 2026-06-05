Операторы «большой четвёрки» подписали соглашения с Max — пользователи смогут получать в нацмессенджере коды подтверждения и уведомления от компаний

В сервисе уже есть возможность получать уведомления от Госуслуг. «Билайн», МТС, «Мегафон» и Т2 подписали стратегические соглашения с Max. В рамках договорённостей пользователи смогут получать в нацмессенджере сообщения от компаний и организаций, а также коды подтверждения для входа в сервисы.