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Полина Лааксо
Сервисы

Apple объяснила удаление Max из App Store «соблюдением санкций» — BBC

Мессенджер пропал из магазина приложений 3 июня 2026 года.

Источник фото: «РИА Новости»
Источник фото: «РИА Новости»
  • В комментарии для BBC компания cказала, что «соблюдает законы юрисдикций, в которых работает», и удалила Max из App Store «в соответствии с правилами соблюдения санкций». Каких именно санкций — Apple не уточнила.
  • После удаления iOS-приложение Max перестало присылать push-уведомления. В пресс-службе советовали пользователям «время от времени самостоятельно открывать [его], чтобы не пропустить важные сообщения».
  • 30 мая 2025 года в Госдуму внесли поправки о создании «национального многофункционального сервиса обмена информацией», который объединит функции мессенджера и госплатформ. 24 июня закон подписал Владимир Путин.
  • 15 июля правительство постановило, что нацмессенджером станет Max, а развивать его будет «дочка» VK.
Таня Боброва
Сервисы
Операторы «большой четвёрки» подписали соглашения с Max — пользователи смогут получать в нацмессенджере коды подтверждения и уведомления от компаний

В сервисе уже есть возможность получать уведомления от Госуслуг.

  • «Билайн», МТС, «Мегафон» и Т2 подписали стратегические соглашения с Max. В рамках договорённостей пользователи смогут получать в нацмессенджере сообщения от компаний и организаций, а также коды подтверждения для входа в сервисы.

#новости

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