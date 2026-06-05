Мессенджер пропал из магазина приложений 3 июня 2026 года.Источник фото: «РИА Новости»В комментарии для BBC компания cказала, что «соблюдает законы юрисдикций, в которых работает», и удалила Max из App Store «в соответствии с правилами соблюдения санкций». Каких именно санкций — Apple не уточнила.После удаления iOS-приложение Max перестало присылать push-уведомления. В пресс-службе советовали пользователям «время от времени самостоятельно открывать [его], чтобы не пропустить важные сообщения».30 мая 2025 года в Госдуму внесли поправки о создании «национального многофункционального сервиса обмена информацией», который объединит функции мессенджера и госплатформ. 24 июня закон подписал Владимир Путин.15 июля правительство постановило, что нацмессенджером станет Max, а развивать его будет «дочка» VK.Таня БоброваСервисы12 маяОператоры «большой четвёрки» подписали соглашения с Max — пользователи смогут получать в нацмессенджере коды подтверждения и уведомления от компаний В сервисе уже есть возможность получать уведомления от Госуслуг.«Билайн», МТС, «Мегафон» и Т2 подписали стратегические соглашения с Max. В рамках договорённостей пользователи смогут получать в нацмессенджере сообщения от компаний и организаций, а также коды подтверждения для входа в сервисы.#новости