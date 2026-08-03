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Артур Томилко
Apple

Bloomberg узнало о дефиците MacBook Air из-за нехватки чипов памяти

Некоторые заказы Apple начнёт доставлять только с конца августа 2026 года.

Bloomberg узнало о дефиците MacBook Air из-за нехватки чипов памяти
  • О сложностях с поставками MacBook Air пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на источники. По их словам, Apple «с трудом» поддерживает наличие устройств на складах, а поставки «ограничены как никогда».
  • На сайте компании также говорится, что заказы на базовые конфигурации MacBook Air начнут отправлять в конце августа 2026 года, а некоторые модели — только в сентябре.
  • По данным Гурмана, задержки связаны с дефицитом чипов памяти, но Apple работает над решением проблемы. Например, для продаваемых в Китае устройств компания собирается закупать компоненты у местных поставщиков.
  • В июне 2026 года Apple объявила о повышении цен на некоторые устройства, включая MacBook. Стартовая цена MacBook Neo выросла с $599 до $699, MacBook Air — с $1099 до $1299. 14-дюймовая версия MacBook Pro подорожала с $1699 до $1999.
Артур Томилко
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Фото Apple 

#новости #macbook

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