Bloomberg узнало о дефиците MacBook Air из-за нехватки чипов памяти

Некоторые заказы Apple начнёт доставлять только с конца августа 2026 года. О сложностях с поставками MacBook Air пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на источники. По их словам, Apple «с трудом» поддерживает наличие устройств на складах, а поставки «ограничены как никогда».На сайте компании также говорится, что заказы на базовые конфигурации MacBook Air начнут отправлять в конце августа 2026 года, а некоторые модели — только в сентябре.По данным Гурмана, задержки связаны с дефицитом чипов памяти, но Apple работает над решением проблемы. Например, для продаваемых в Китае устройств компания собирается закупать компоненты у местных поставщиков.В июне 2026 года Apple объявила о повышении цен на некоторые устройства, включая MacBook. Стартовая цена MacBook Neo выросла с $599 до $699, MacBook Air — с $1099 до $1299. 14-дюймовая версия MacBook Pro подорожала с $1699 до $1999.Артур ТомилкоИнвестиции31 июляApple отчиталась об увеличении чистой прибыли на 27%, но спрогнозировала замедление роста выручки из-за дефицита чипов памяти — акции упали почти на 8% Тим Кук провёл свой последний звонок с инвесторами в качестве гендиректора. #новости #macbook