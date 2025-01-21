В приложении ChatGPT для macOS нашли настройки управления компьютером от имени пользователя

В 2024 году Bloomberg писало о планах OpenAI выпустить ИИ-агента Operator в январе 2025-го.Скрытые настройки сочетаний клавиш для управления ИИ-агентом Operator. Источник: Тибор Блахо Программист Тибор Блахо обнаружил скрытые настройки сочетаний клавиш для команд «Переключить Operator» и «Принудительно закрыть Operator» в настольном приложении ChatGPT на macOS.Блахо также продемонстрировал таблицы показателей производительности Operator, которые появились на сайте OpenAI в скрытом виде. Согласно этим данным, агент на базе ChatGPT обгоняет модель управления компьютером Claude 3.5 Sonnet Computer use в тестах, но со многими задачами справляется хуже человека.Предварительный просмотр таблиц со сравнением Operator и других ИИ-агентов, созданный с помощью Claude Artifacts. Источник: Тибор Блахо Создать биткоин-кошелёк ИИ смог в 10% случаев. С задачей зарегистрироваться в облачном сервисе и запустить виртуальную машину Operator справился в 60% случаев.Издание TechCrunch, которое обратило внимание на публикацию Блахо, полагает, что OpenAI «близка к тому», чтобы представить инструмент, позволяющий ИИ управлять приложениями на компьютере и выполнять действия в браузере от имени пользователя.14 ноября 2024 года издание Bloomberg сообщило о планах OpenAI по запуску ИИ-агента под кодовым названием Operator в январе 2025 года.В декабре 2024-го ведущие менеджеры OpenAI подтвердили Financial Times, что компания планирует расширяться за счёт запуска агентов с искусственным интеллектом.#новости #chatgpt
Хаха. Можно увольнять всех смм-щиков )))
Перешел на Claude. В chatgpt захожу теперь только чтобы перенести из него промты)
пу-пу-пу
Эмэйзинг.
Молодцы, что нашли. Браво 👏