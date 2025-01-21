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Ася Карпова
ChatGPT

В приложении ChatGPT для macOS нашли настройки управления компьютером от имени пользователя

В 2024 году Bloomberg писало о планах OpenAI выпустить ИИ-агента Operator в январе 2025-го.

Скрытые настройки сочетаний клавиш для управления ИИ-агентом Operator. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2Fbtibor91%2Fstatus%2F1881110210867290191&postId=1765849" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Тибор Блахо</a>  
Скрытые настройки сочетаний клавиш для управления ИИ-агентом Operator. Источник: Тибор Блахо  
  • Программист Тибор Блахо обнаружил скрытые настройки сочетаний клавиш для команд «Переключить Operator» и «Принудительно закрыть Operator» в настольном приложении ChatGPT на macOS.
  • Блахо также продемонстрировал таблицы показателей производительности Operator, которые появились на сайте OpenAI в скрытом виде. Согласно этим данным, агент на базе ChatGPT обгоняет модель управления компьютером Claude 3.5 Sonnet Computer use в тестах, но со многими задачами справляется хуже человека.
Предварительный просмотр таблиц со сравнением Operator и других ИИ-агентов, созданный с помощью Claude Artifacts. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2Fbtibor91%2Fstatus%2F1881285255266750564&postId=1765849" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Тибор Блахо</a>  
Предварительный просмотр таблиц со сравнением Operator и других ИИ-агентов, созданный с помощью Claude Artifacts. Источник: Тибор Блахо  
  • Создать биткоин-кошелёк ИИ смог в 10% случаев. С задачей зарегистрироваться в облачном сервисе и запустить виртуальную машину Operator справился в 60% случаев.
  • Издание TechCrunch, которое обратило внимание на публикацию Блахо, полагает, что OpenAI «близка к тому», чтобы представить инструмент, позволяющий ИИ управлять приложениями на компьютере и выполнять действия в браузере от имени пользователя.
  • 14 ноября 2024 года издание Bloomberg сообщило о планах OpenAI по запуску ИИ-агента под кодовым названием Operator в январе 2025 года.
  • В декабре 2024-го ведущие менеджеры OpenAI подтвердили Financial Times, что компания планирует расширяться за счёт запуска агентов с искусственным интеллектом.

#новости #chatgpt

11
5 комментариев
Богдан В.

Хаха. Можно увольнять всех смм-щиков )))

2
2
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Вова Козырев

Перешел на Claude. В chatgpt захожу теперь только чтобы перенести из него промты)

3
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Андрей Комягин

пу-пу-пу

2
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Слегка Придурковатый

Эмэйзинг.

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Nenueto Flex

Молодцы, что нашли. Браво 👏

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