OpenAI открыла бесплатный доступ к «продвинутому» голосовому режиму в ChatGPT

С ИИ-помощником можно общаться «в течение короткого времени» каждый месяц.Advanced Voice Mode на базе GPT-4o mini стал доступен всем зарегистрированным пользователям. В режиме пять новых голосов, а ассистент умеет вести «естественный разговор»: реагировать на юмор и переключаться между темами, когда его перебивают.Новые голоса в Advanced Voice Mode — демонстрация на русском. Скринкаст vc.ruГолосовой помощник может запоминать диалоги и использовать информацию из них в следующих разговорах. Аудиозаписи сохраняются, но их можно удалить в настройках учётной записи. Также пользователь может давать ChatGPT команды, в каком стиле общаться.Режим дают использовать «в течение короткого периода каждый месяц», сколько — не уточняют. Длительность одного разговора ограничена, пользователь получает предупреждение за три минуты до завершения.У подписчиков плана Plus остался доступ к Advanced Voice Mode на базе GPT-4o с большими лимитами, а подписчики Pro могут пользоваться им без ограничений.OpenAI представила «улучшенный» голосовой режим на презентации GPT-4o в мае 2024 года. Доступ платным подписчикам начали открывать в сентябре 2024-го.Ася КарповаAI24 феврxAI добавила в iOS-приложение Grok голосового помощника без цензуры В соцсетях делятся записями, на которых он матерится и оскорбляет пользователей.#новости #chatgpt #openai