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Ася Карпова
ChatGPT

OpenAI открыла бесплатный доступ к «продвинутому» голосовому режиму в ChatGPT

С ИИ-помощником можно общаться «в течение короткого времени» каждый месяц.

  • Advanced Voice Mode на базе GPT-4o mini стал доступен всем зарегистрированным пользователям. В режиме пять новых голосов, а ассистент умеет вести «естественный разговор»: реагировать на юмор и переключаться между темами, когда его перебивают.
Новые голоса в Advanced Voice Mode — демонстрация на русском. Скринкаст vc.ru
  • Голосовой помощник может запоминать диалоги и использовать информацию из них в следующих разговорах. Аудиозаписи сохраняются, но их можно удалить в настройках учётной записи. Также пользователь может давать ChatGPT команды, в каком стиле общаться.
  • Режим дают использовать «в течение короткого периода каждый месяц», сколько — не уточняют. Длительность одного разговора ограничена, пользователь получает предупреждение за три минуты до завершения.
  • У подписчиков плана Plus остался доступ к Advanced Voice Mode на базе GPT-4o с большими лимитами, а подписчики Pro могут пользоваться им без ограничений.
  • OpenAI представила «улучшенный» голосовой режим на презентации GPT-4o в мае 2024 года. Доступ платным подписчикам начали открывать в сентябре 2024-го.
Ася Карпова
AI
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В соцсетях делятся записями, на которых он матерится и оскорбляет пользователей.

#новости #chatgpt #openai

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