OpenAI представила GPT-4.5

На старте доступна владельцам подписки Pro.OpenAI представила свою «самую большую и лучшую» модель для чата — GPT-4.5, известную под кодовым названием Orion. Она доступна в режиме «исследовательского превью» владельцам подписки ChatGPT Pro и разработчикам через API.В компании отметили, что GPT‑4.5 — «очень большая и ресурсоёмкая модель», из-за чего она дороже GPT‑4o. Поэтому OpenAI пока не решила, будет ли поддерживать доступ через API к ней в будущем. GPT‑4.5 стоит $75 за 1 млн входящих токенов и $150 за 1 млн исходящих. Для сравнения: цена GPT-4o — $2,5 за 1 млн входящих токенов и $10 за 1 млн исходящих.На неделе с 3 марта 2025 года OpenAI планирует открыть доступ к GPT-4.5 пользователям подписок Plus и Team, а затем Enterprise и Edu.В отличие от рассуждающих моделей серии o, например o1, GPT-4.5 не «думает» перед ответом. В компании считают, что в будущем эти два подхода — предварительно обученные модели и модели рассуждений — будут дополнять друг друга.GPT-4.5 обладает улучшенными возможностями письма и знаниями о мире, а взаимодействие с моделью будет ощущаться более «естественным», пишет The Verge со ссылкой на OpenAI. Модель лучше распознаёт паттерны и находит связи, что делает её «идеальной для письма, программирования и решения практических задач». GPT‑4.5 пока не поддерживает голосовой режим, видео и демонстрацию экрана в ChatGPT.Сравнение моделей GPT-4.5, GPT-4o, o1 и o3-mini. Слева — точность ответов в бенчмарке SimpleQA (чем выше, тем лучше). Справа — уровень галлюцинаций (чем ниже, тем лучше)#новости #openai