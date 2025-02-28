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Ася Карпова
ChatGPT

Глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что у компании «закончились графические процессоры» на фоне запуска GPT-4.5

Поэтому подписчикам Plus доступ к модели дадут позже пользователей Pro.

  • Компания хотела запустить новую модель одновременно для пользователей всех платных планов, «но мы сильно выросли, и у нас закончились графические процессоры», написал Альтман в посте в X.
  • На следующей неделе, до 9 марта 2025 года, OpenAI добавит «десятки тысяч» процессоров, а затем откроет доступ к GPT-4.5 подписчикам Plus.
  • Альтман подчеркнул, что модель не будет превосходить другие по бенчмаркам, но «это другой вид интеллекта», в котором есть «магия».
  • В компании отметили, что GPT‑4.5, которую представили 27 февраля 2025 года, «очень большая и ресурсоёмкая». Она стоит $75 за 1 млн входящих токенов и $150 за 1 млн исходящих. Для сравнения: цена GPT-4o — $2,5 за 1 млн входных и $10 за 1 млн выходных токенов. Поэтому OpenAI пока не решила, будет ли поддерживать доступ к GPT‑4.5 через API в будущем.
Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.reddit.com%2Fr%2Fcillionairecom%2Fcomments%2F17papac%2Fgrok_vs_chatgpt%2F%3Futm_source%3Dshare%26amp%3Butm_medium%3Dweb3x%26amp%3Butm_name%3Dweb3xcss%26amp%3Butm_term%3D1%26amp%3Butm_content%3Dshare_button&postId=1838220" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">cillionairecom</a>
Источник: cillionairecom

#новости #openai #chatgpt

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