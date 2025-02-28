Глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что у компании «закончились графические процессоры» на фоне запуска GPT-4.5

Поэтому подписчикам Plus доступ к модели дадут позже пользователей Pro.Компания хотела запустить новую модель одновременно для пользователей всех платных планов, «но мы сильно выросли, и у нас закончились графические процессоры», написал Альтман в посте в X.На следующей неделе, до 9 марта 2025 года, OpenAI добавит «десятки тысяч» процессоров, а затем откроет доступ к GPT-4.5 подписчикам Plus.Альтман подчеркнул, что модель не будет превосходить другие по бенчмаркам, но «это другой вид интеллекта», в котором есть «магия».В компании отметили, что GPT‑4.5, которую представили 27 февраля 2025 года, «очень большая и ресурсоёмкая». Она стоит $75 за 1 млн входящих токенов и $150 за 1 млн исходящих. Для сравнения: цена GPT-4o — $2,5 за 1 млн входных и $10 за 1 млн выходных токенов. Поэтому OpenAI пока не решила, будет ли поддерживать доступ к GPT‑4.5 через API в будущем.Источник: cillionairecom#новости #openai #chatgpt