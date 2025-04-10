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Таня Боброва
ChatGPT

OpenAI обновила «память» у ChatGPT — бот теперь может запоминать все чаты

И, например, напомнить содержание разговора, который был несколько дней назад.

  • OpenAI «значительно улучшила» «память» в ChatGPT, и теперь чат-бот может ссылаться на все предыдущие разговоры с пользователем, написал в X глава компании Сэм Альтман.
  • Так бот сможет давать более персонализированные ответы, отметили в OpenAI. В примере, опубликованном компанией, бота попросили напомнить содержание беседы с выходных.
Источник: OpenAI
  • Пользователи смогут отключить «память» в настройках или попросить чат-бота обновить его «знания». Во временных чатах «память» не работает.
  • Обновлённая «память» доступна пользователям подписок Plus и Pro, пользователи Team, Enterprise и Edu получат доступ в течение нескольких недель. Функция пока не будет работать в Европейской экономической зоне, Великобритании, Швейцарии, Норвегии, Исландии и Лихтенштейне.
  • OpenAI начала тестировать «память» ChatGPT в феврале 2024 года, чат-бота можно было попросить что-то запомнить или забыть. В апреле того же года компания открыла функцию всем подписчикам Plus, кроме пользователей из Европы и Кореи.

#новости #openai #chatgpt

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