OpenAI обновила «память» у ChatGPT — бот теперь может запоминать все чаты

И, например, напомнить содержание разговора, который был несколько дней назад.OpenAI «значительно улучшила» «память» в ChatGPT, и теперь чат-бот может ссылаться на все предыдущие разговоры с пользователем, написал в X глава компании Сэм Альтман.Так бот сможет давать более персонализированные ответы, отметили в OpenAI. В примере, опубликованном компанией, бота попросили напомнить содержание беседы с выходных.Источник: OpenAI Пользователи смогут отключить «память» в настройках или попросить чат-бота обновить его «знания». Во временных чатах «память» не работает.Обновлённая «память» доступна пользователям подписок Plus и Pro, пользователи Team, Enterprise и Edu получат доступ в течение нескольких недель. Функция пока не будет работать в Европейской экономической зоне, Великобритании, Швейцарии, Норвегии, Исландии и Лихтенштейне.OpenAI начала тестировать «память» ChatGPT в феврале 2024 года, чат-бота можно было попросить что-то запомнить или забыть. В апреле того же года компания открыла функцию всем подписчикам Plus, кроме пользователей из Европы и Кореи.#новости #openai #chatgpt