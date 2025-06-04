OpenAI представила режим записи встреч и интеграцию со сторонними сервисами в ChatGPT

Инструменты постепенно добавят для пользователей платных подписок.OpenAI отчиталась о 3 млн корпоративных пользователей подписок Enterprise, Team и Edu по сравнению с 2 млн в феврале 2025 года и рассказала об обновлениях ChatGPT, пишет CNBC.Пользователи планов Plus и Pro (за исключением Европейской экономической зоны, Швейцарии и Великобритании) и подписок для бизнеса получат доступ к бета-версии «коннекторов» в режиме Deep research, сообщила компания в X. То есть смогут использовать данные из сторонних сервисов вроде Google Drive, Gmail, Microsoft Teams и других внутри чат-бота.Пользователям Team, Enterprise и Edu «коннекторы» будут доступны также в поиске ChatGPT, среди сервисов — Dropbox, OneDrive и SharePoint, следует из информации на сайте OpenAI.Например, пользователи могут спросить о «выручке компании в первом квартале прошлого года», указывает The Verge. Чат-бот предоставит данные из документов со ссылками и с учётом разрешений компании на уровне пользователя.Ещё одна опция — Record mode, режим записи и расшифровки встреч с временными метками. Сначала он будет доступен пользователям Team на macOS, «скоро» — подписчикам Plus, Pro, Enterprise и Edu.Скриншот vc.ru #новости #openai