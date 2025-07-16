OpenAI запланировала добавить в ChatGPT систему оформления заказов, чтобы получать комиссию за продажи товаров через сервис — FT

Сейчас чат-бот предоставляет пользователям рекомендации с возможностью перейти на сайт продавца. OpenAI планирует интегрировать в ChatGPT систему оформления заказов, которая позволит совершать покупки внутри сервиса, рассказали несколько источников FT. По их словам, компания уже показывает брендам прототип новой функции.Собственная система оформления заказов позволит OpenAI получать комиссию от продавцов и тем самым монетизировать бесплатную версию сервиса, отмечает газета.Вероятным партнёром OpenAI может стать Shopify, у которой есть собственная технология оформления заказов с возможностью интеграции в онлайн-сервисы. В апреле 2025 года компании договорились о сотрудничестве, однако информацию FT комментировать не стали.Сейчас рекомендации товаров в ChatGPT работают на основе данных, которые OpenAI «получает от сторонних поставщиков». Для оформления заказов пользователя перенаправляют на сайт продавца.Как работают рекомендации товаров. Источник изображения: OpenAI #новости