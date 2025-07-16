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Артур Томилко
ChatGPT

OpenAI запланировала добавить в ChatGPT систему оформления заказов, чтобы получать комиссию за продажи товаров через сервис — FT

Сейчас чат-бот предоставляет пользователям рекомендации с возможностью перейти на сайт продавца.

  • OpenAI планирует интегрировать в ChatGPT систему оформления заказов, которая позволит совершать покупки внутри сервиса, рассказали несколько источников FT. По их словам, компания уже показывает брендам прототип новой функции.
  • Собственная система оформления заказов позволит OpenAI получать комиссию от продавцов и тем самым монетизировать бесплатную версию сервиса, отмечает газета.
  • Вероятным партнёром OpenAI может стать Shopify, у которой есть собственная технология оформления заказов с возможностью интеграции в онлайн-сервисы. В апреле 2025 года компании договорились о сотрудничестве, однако информацию FT комментировать не стали.
  • Сейчас рекомендации товаров в ChatGPT работают на основе данных, которые OpenAI «получает от сторонних поставщиков». Для оформления заказов пользователя перенаправляют на сайт продавца.
Как работают рекомендации товаров. Источник изображения: OpenAI 
Как работают рекомендации товаров. Источник изображения: OpenAI 

#новости

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