OpenAI работает над обновлением «личности» GPT-5 — Сэм Альтман

Компания также добавила в ChatGPT возможность выбирать предыдущие модели и режимы ответов GPT-5 по подписке.«Личность» GPT-5 будет общаться «теплее», чем предыдущая версия, но не будет «такой раздражающей (для большинства пользователей), как GPT-4o», — написал Альтман в X. написалОн добавил, что компании нужно дать больше возможностей для индивидуальной настройки стиля общения модели в будущем.Среди обновлений — пользователи планов Plus и Pro могут выбирать между режимами «Auto», «Fast» и «Thinking» для GPT-5, которые регулируют скорость ответа и глубину «рассуждений».Источник: Jean P.D. Meijer В разделе Legacy models по подписке теперь доступны все предыдущие модели — 4o, 4.1, o3 и o4-mini. GPT-4.5 для написания кода есть только у пользователей Pro.Источник: Charly WargnierПодписчикам Plus доступно 3000 запросов в чате в неделю для «рассуждающей» GPT-5 Thinking с контекстным окном в 196 тысяч токенов. После исчерпания лимита ChatGPT переключается на GPT-5 Thinking mini.Ася КарповаChatGPT11 авг«Мне от этого не по себе»: Альтман прокомментировал просьбы пользователей вернуть «единственного друга» — «эмоциональную» GPT-4o Такие посты и петиции от тех, кто использует ChatGPT как психолога, появились после выхода GPT-5.#новости