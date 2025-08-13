OpenAI работает над обновлением «личности» GPT-5 — Сэм Альтман

«Личность» GPT-5 будет общаться «теплее», чем предыдущая версия, но не будет «такой раздражающей (для большинства пользователей), как GPT-4o», — написал Альтман в X. написал

Он добавил, что компании нужно дать больше возможностей для индивидуальной настройки стиля общения модели в будущем.