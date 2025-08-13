Популярное
Ася Карпова
ChatGPT

OpenAI работает над обновлением «личности» GPT-5 — Сэм Альтман

Компания также добавила в ChatGPT возможность выбирать предыдущие модели и режимы ответов GPT-5 по подписке.

  • «Личность» GPT-5 будет общаться «теплее», чем предыдущая версия, но не будет «такой раздражающей (для большинства пользователей), как GPT-4o», — написал Альтман в X.

    написал

  • Он добавил, что компании нужно дать больше возможностей для индивидуальной настройки стиля общения модели в будущем.

  • Среди обновлений — пользователи планов Plus и Pro могут выбирать между режимами «Auto», «Fast» и «Thinking» для GPT-5, которые регулируют скорость ответа и глубину «рассуждений».

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2Finitjean%2Fstatus%2F1955440908230594772&postId=2154635" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Jean P.D. Meijer </a>
  • В разделе Legacy models по подписке теперь доступны все предыдущие модели — 4o, 4.1, o3 и o4-mini. GPT-4.5 для написания кода есть только у пользователей Pro.
Источник: Charly Wargnier
  • Подписчикам Plus доступно 3000 запросов в чате в неделю для «рассуждающей» GPT-5 Thinking с контекстным окном в 196 тысяч токенов. После исчерпания лимита ChatGPT переключается на GPT-5 Thinking mini.
Ася Карпова
ChatGPT
«Мне от этого не по себе»: Альтман прокомментировал просьбы пользователей вернуть «единственного друга» — «эмоциональную» GPT-4o

Такие посты и петиции от тех, кто использует ChatGPT как психолога, появились после выхода GPT-5.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.reddit.com%2Fr%2Fredscarepod%2Fcomments%2F1mm3poq%2Fhourly_ai_cringeoids_post%2F%3Futm_source%3Dshare%26amp%3Butm_medium%3Dweb3x%26amp%3Butm_name%3Dweb3xcss%26amp%3Butm_term%3D1%26amp%3Butm_content%3Dshare_button&amp;postId=2150562" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Reddit</a>

