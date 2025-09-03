Сбой в ChatGPT — пользователи жалуются, что бот не отвечает на запросы

В компании работают над исправлением.ChatGPT может не отвечать или работать медленнее. Скриншот vc.ruРост числа жалоб начался в 9:45 3 сентября 2025 года. За сутки о сбоях сообщили больше 1900 пользователей. У некоторых сервис продолжает работать.Источник: XПо данным Downdetector, больше всего на сбои жалуются пользователи из Нидерландов, США и Германии. Большинство сбоев зафиксировано в работе чат-бота на сайте, 4% пользователей заметили проблемы в работе мобильного приложения.OpenAI подтвердила сбой и заявила, что устраняет неполадки.В июне 2025 года ChatGPT не работал больше 12 часов — с 10:00 мск 10 июня по 1:30 мск 11 июня.Ася КарповаChatGPT11 июня«Отошёл за кофе во время проверки кода, вернулся — и тишина»: как пользователи делились мемами и переживаниями, пока ChatGPT «лежал» больше 12 часов У тех, кто использовал чат-бота как психолога, появилась тревога, а кто-то не смог презентовать инвесторам приложение.#новости