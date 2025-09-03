Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Путешествия
Инвестиции
Телеграм
Крипто
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
ChatGPT

Сбой в ChatGPT — пользователи жалуются, что бот не отвечает на запросы

В компании работают над исправлением.

ChatGPT может не отвечать или работать медленнее. Скриншот vc.ru
ChatGPT может не отвечать или работать медленнее. Скриншот vc.ru
  • Рост числа жалоб начался в 9:45 3 сентября 2025 года. За сутки о сбоях сообщили больше 1900 пользователей. У некоторых сервис продолжает работать.
Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2Fhackernewbie%2Fstatus%2F1963143317811773443&postId=2193925" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">X</a>
Источник: X

  • По данным Downdetector, больше всего на сбои жалуются пользователи из Нидерландов, США и Германии.

  • Большинство сбоев зафиксировано в работе чат-бота на сайте, 4% пользователей заметили проблемы в работе мобильного приложения.

  • OpenAI подтвердила сбой и заявила, что устраняет неполадки.

  • В июне 2025 года ChatGPT не работал больше 12 часов — с 10:00 мск 10 июня по 1:30 мск 11 июня.

Ася Карпова
ChatGPT
«Отошёл за кофе во время проверки кода, вернулся — и тишина»: как пользователи делились мемами и переживаниями, пока ChatGPT «лежал» больше 12 часов

У тех, кто использовал чат-бота как психолога, появилась тревога, а кто-то не смог презентовать инвесторам приложение.

#новости

2
1
35 комментариев