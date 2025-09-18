OpenAI добавила возможность выбрать время «рассуждений» GPT-5 Thinking над ответом

Функция доступна только пользователям платных тарифов.Источник: OpenAIКомпания «учла» жалобы на то, что модель может слишком долго «думать», и добавила настройки скорости генерации ответа в зависимости от сложности задач.Подписчикам Plus и Business за $20 и $25 в месяц доступны базовый режим Standard и Extended — с углублёнными рассуждениями. В плане Pro за $200 в месяц помимо них появились режимы Light («самый» быстрый) и Heavy, в котором GPT-5 Thinking может «рассуждать» дольше всего.Выбранные настройки сохраняются для всех будущих чатов, пока пользователь не переключит режим.#новости