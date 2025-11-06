Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Крипто
Образование
Маркетплейсы
Путешествия
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
ChatGPT

OpenAI анонсировала возможность прервать «рассуждения» ChatGPT с сохранением прогресса, чтобы уточнить запрос

Функцию рекомендуют использовать для режима «Глубокого исследования» и модели GPT-5 Pro.

Источник: OpenAI
  • На боковой панели можно посмотреть ход «рассуждений» и остановить модель кнопкой Stop. Затем дать дополнительный запрос и продолжить, нажав Update. Нейросеть будет отвечать «без потери прогресса» в исследовании.
  • OpenAI объяснила, что функция лучше всего подойдёт для режима «Глубокого исследования» и работы с GPT-5 Pro — она может тратить на «рассуждения» около часа.
  • В сентябре 2025 в ChatGPT добавили возможность выбрать время «рассуждений» GPT-5 Thinking для пользователей подписки Plus из-за жалоб на слишком долгое ожидание.
  • Доступ к обновлению «раскатывают» постепенно, сначала оно появится у пользователей тарифа Pro.

#новости #chatgpt

3
17 комментариев