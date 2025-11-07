Популярное
Ася Карпова
ChatGPT

В ChatGPT добавили интеграцию с Tripadvisor и приложением для тренировок Peloton

Другие приложения, такие как Figma и Zillow, появились в чат-боте в начале октября 2025 года.

  • Через Tripadvisor чат-бот ищет рестораны и достопримечательности, сравнивая рейтинг и отзывы. Фотографии и описания заведений можно открыть прямо в чате.
Попросили подобрать рестораны в Екатеринбурге с рейтингом не ниже 4,8. Скриншот vc.ru
  • Также появилась интеграция с приложением стартапа Peloton, где собраны авторские программы тренировок. Компания выпускает тренажёры с экранами, на которых можно смотреть видеоуроки от тренеров-партнёров Peloton.
  • 6 октября 2025 года OpenAI добавила в ChatGPT интеграцию с Booking.com, Canva, Coursera, Figma, Expedia, Spotify и Zillow. Приложения можно вызвать значком «собаки» в строке ввода запроса. Они доступны бесплатно всем зарегистрированным пользователям ChatGPT, кроме тех, кто находится в ЕС.

