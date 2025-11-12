OpenAI выпустила GPT-5.1 — чат-бот стал «умнее» и «приятнее в общении»

Обновление начали «раскатывать» на владельцев платных подписок.Источник: Jaque Silva / NurPhoto / Getty Images / TechCrunchКомпания представила GPT‑5.1 Instant и «рассуждающую» GPT‑5.1 Thinking. Разработчики отметили, что модель теперь и «умнее», и более приятная в общении.GPT‑5.1 Instant стала «теплее» и «более разговорчивой» по умолчанию, но даёт понятные и полезные ответы. Компания также улучшила способность чат-бота следовать инструкциям пользователя. Впервые модель может сама решить, когда стоит «подумать» перед ответом, чтобы предоставить более полный и точный результат.Сравнение ответов GPT-5 и GPT-5.1 Instant после инструкции всегда отвечать шестью словами. Скриншот vc.ruGPT‑5.1 Thinking стала лучше решать, сколько времени потратить на «размышление» в зависимости от сложности запроса. Ответы модели стали понятнее и содержат меньше жаргонизмов и неопределённых терминов.По словам OpenAI, GPT‑5.1 Thinking по умолчанию более «эмпатичная». На скришоте — сравнение ответов её и GPT-5Компания также обновила настройки стиля ответов ChatGPT. Она оставила варианты «По умолчанию» (Default), «Дружелюбный» (Friendly, ранее — Listener), «Эффективный» (Efficient, ранее — Robot), «Циничный» (Cynical) и «Занудный» (Nerdy), а также добавила «Профессиональный» (Professional), «Откровенный» (Candid) и «Причудливый» (Quirky).Источник: OpenAIОбновления GPT‑5.1 Instant и Thinking начнёт выходить с 12 ноября 2025 года в течение нескольких дней — сначала для подписчиков Pro, Plus, Go и Business. Затем оно будет доступно в том числе и бесплатным пользователям. «Скоро» также выйдет GPT‑5.1 Pro.#новости #openai