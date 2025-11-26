Голосовой режим в ChatGPT объединили с чатом: бот может присылать карты, ссылки и изображения во время диалога

Предыдущий формат голосового чата можно вернуть в настройках.Источник: OpenAIOpenAI обновила голосовой режим в ChatGPT. Теперь окно чата не закрывается, расшифровка диалога отображается в реальном времени. Чат-бот может присылать в чат ссылки на товары, карты, изображения и показывать виджеты погоды во время диалога.Предыдущий формат можно вернуть в настройках: перейти в раздел «Персонализация», затем в «Расширенные» — там под «Голосовым режимом» будет вариант «Отдельный режим». В нём на экране отображается анимированная сфера, расшифровка доступна после завершения диалога.Так выглядел голосовой режим до обновления. В соцсетях «вирусились» ролики, в которых голосовой помощник ChatGPT придумывал отговорки, чтобы не считать до миллиона. Источник: XОбновление доступно в веб-версии и мобильном приложении — его нужно обновить.Ася КарповаChatGPT2 апрВ голосовой режим ChatGPT добавили голос «Понедельник» — уставший и язвительный Обновление доступно в том числе бесплатным пользователям. #новости