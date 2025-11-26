Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Карьера
Крипто
Образование
Маркетплейсы
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
ChatGPT

Голосовой режим в ChatGPT объединили с чатом: бот может присылать карты, ссылки и изображения во время диалога

Предыдущий формат голосового чата можно вернуть в настройках.

Источник: OpenAI
  • OpenAI обновила голосовой режим в ChatGPT. Теперь окно чата не закрывается, расшифровка диалога отображается в реальном времени. Чат-бот может присылать в чат ссылки на товары, карты, изображения и показывать виджеты погоды во время диалога.
  • Предыдущий формат можно вернуть в настройках: перейти в раздел «Персонализация», затем в «Расширенные» — там под «Голосовым режимом» будет вариант «Отдельный режим». В нём на экране отображается анимированная сфера, расшифровка доступна после завершения диалога.
Так выглядел голосовой режим до обновления. В соцсетях «вирусились» ролики, в которых голосовой помощник ChatGPT придумывал отговорки, чтобы не считать до миллиона. Источник: X
  • Обновление доступно в веб-версии и мобильном приложении — его нужно обновить.
Ася Карпова
ChatGPT
В голосовой режим ChatGPT добавили голос «Понедельник» — уставший и язвительный

Обновление доступно в том числе бесплатным пользователям.

#новости

4
13 комментариев