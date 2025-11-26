Трагедия, но ChatGPT не виноват: OpenAI ответила в суде на иск родителей подростка, который покончил с собой после общения с чат-ботом

Иск к компании и её главе Сэму Альтману подали в августе 2025 года.Источник: marketing-interactive.comOpenAI подала в суд Калифорнии заявление о причастности ChatGPT к смерти подростка Адама Рейна, пишет Bloomberg. Родители юноши считают, что чат-бот «не запустил протокол экстренной помощи», хотя их 16-летний сын «признался», что хочет уйти из жизни. Кроме того, за несколько часов до смерти он прислал боту схему с планом самоубийства и спросил, сработает ли это. ChatGPT предложил помочь «улучшить» метод, говорилось в иске.По словам OpenAI, смерть подростка — «трагедия», но «полное прочтение истории чатов» показывает, что она «не была вызвана ChatGPT». Компания утверждает: чат-бот более 100 раз предлагал Рейну обратиться за помощью, но тот пытался обойти эти ограничения, пишет NBC News. Например, подросток говорил, что пишет художественный рассказ.Компания также сослалась на несколько правил в условиях использования сервиса: лица младше 18 лет не могут общаться с чат-ботом без согласия родителей, использовать его для «самоубийства» или «самоповреждения» и обходить встроенные меры защиты. OpenAI отметила и положение об ограничении ответственности компании.Адвокат семьи Рейнов заявил, что OpenAI «пытается переложить вину на всех остальных», заявляя, что подросток нарушил правила сервиса, используя бота «именно так, «как он был запрограммирован».На своём сайте OpenAI тоже опубликовала заявление. Компания принесла соболезнования семье, но отметила: суд должен иметь «полную картину», в том числе о психическом здоровье и жизненных обстоятельствах Адама.#новости #openai