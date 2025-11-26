Популярное
Таня Боброва
ChatGPT

Трагедия, но ChatGPT не виноват: OpenAI ответила в суде на иск родителей подростка, который покончил с собой после общения с чат-ботом

Иск к компании и её главе Сэму Альтману подали в августе 2025 года.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.marketing-interactive.com%2Fopenai-to-open-sydney-office-as-chatgpt-adoption-surges&postId=2617834" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">marketing-interactive.com</a>
  • OpenAI подала в суд Калифорнии заявление о причастности ChatGPT к смерти подростка Адама Рейна, пишет Bloomberg. Родители юноши считают, что чат-бот «не запустил протокол экстренной помощи», хотя их 16-летний сын «признался», что хочет уйти из жизни. Кроме того, за несколько часов до смерти он прислал боту схему с планом самоубийства и спросил, сработает ли это. ChatGPT предложил помочь «улучшить» метод, говорилось в иске.
  • По словам OpenAI, смерть подростка — «трагедия», но «полное прочтение истории чатов» показывает, что она «не была вызвана ChatGPT». Компания утверждает: чат-бот более 100 раз предлагал Рейну обратиться за помощью, но тот пытался обойти эти ограничения, пишет NBC News. Например, подросток говорил, что пишет художественный рассказ.
  • Компания также сослалась на несколько правил в условиях использования сервиса: лица младше 18 лет не могут общаться с чат-ботом без согласия родителей, использовать его для «самоубийства» или «самоповреждения» и обходить встроенные меры защиты. OpenAI отметила и положение об ограничении ответственности компании.
  • Адвокат семьи Рейнов заявил, что OpenAI «пытается переложить вину на всех остальных», заявляя, что подросток нарушил правила сервиса, используя бота «именно так, «как он был запрограммирован».
  • На своём сайте OpenAI тоже опубликовала заявление. Компания принесла соболезнования семье, но отметила: суд должен иметь «полную картину», в том числе о психическом здоровье и жизненных обстоятельствах Адама.

#новости #openai

