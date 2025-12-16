Популярное
Полина Лааксо
ChatGPT

OpenAI выпустила новую модель для генерации картинок и запустила раздел «Изображения» в ChatGPT с идеями промптов и стилей

По заявлениям самих разработчиков, модель генерирует картинки до четырёх раз быстрее предшественницы.

Примеры генераций новой модели. Источник, если не указано иное: OpenAI
  • Доступ к модели GPT Image 1.5 появится у всех пользователей постепенно. Она лучше понимает запросы, рендерит текст, в том числе мелкий и плотный, а также генерирует детализированные изображения, пишет OpenAI.

Слева — генерации новой модели. Справа — результаты предыдущей при том же запросе

  • По словам компании, GPT Image 1.5 «превосходно» справляется со всеми формами редактирования: «добавлением, удалением, объединением, смешением, перестановками».

Разработчики загрузили три фотографии и попросили сгенерировать картинку, на которой все персонажи скучают на детском празднике

К первому варианту предложили добавить кричащих детей

Затем попросили одного из мужчин отрисовать в стиле аниме, а собаку сделать плюшевой, и надеть на всех троих мерч OpenAI

  • Новый раздел «Изображения» — ChatGPT Images — заменил «Библиотеку». Туда добавили поле для запроса, идеи готовых стилей и промптов, а также архив уже созданных картинок, который раньше и был «Библиотекой».
  • После ввода промпта открывается стандартный диалог с чат-ботом.
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
Генерация редактора vc.ru
Генерация редактора vc.ru
