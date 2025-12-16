По заявлениям самих разработчиков, модель генерирует картинки до четырёх раз быстрее предшественницы.Примеры генераций новой модели. Источник, если не указано иное: OpenAIДоступ к модели GPT Image 1.5 появится у всех пользователей постепенно. Она лучше понимает запросы, рендерит текст, в том числе мелкий и плотный, а также генерирует детализированные изображения, пишет OpenAI.Слева — генерации новой модели. Справа — результаты предыдущей при том же запросеПо словам компании, GPT Image 1.5 «превосходно» справляется со всеми формами редактирования: «добавлением, удалением, объединением, смешением, перестановками».Разработчики загрузили три фотографии и попросили сгенерировать картинку, на которой все персонажи скучают на детском праздникеК первому варианту предложили добавить кричащих детейЗатем попросили одного из мужчин отрисовать в стиле аниме, а собаку сделать плюшевой, и надеть на всех троих мерч OpenAI Новый раздел «Изображения» — ChatGPT Images — заменил «Библиотеку». Туда добавили поле для запроса, идеи готовых стилей и промптов, а также архив уже созданных картинок, который раньше и был «Библиотекой».После ввода промпта открывается стандартный диалог с чат-ботом.Скриншот vc.ru#новости